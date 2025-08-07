Ne postoji jeftiniji i zdraviji ručak: Za samo 200 dinara dobijate jelo kojem niko ne može da odoli

Tražite ukusan, zdrav i povoljan ručak koji možete spremiti bez puno muke? Ovaj recept je pravi odgovor!
Za svega 200 dinara, napravićete obrok koji je pun ukusa, lako svarljiv i neodoljivo podseća na domaću kuhinju kakvu pamtimo. Nema skupih sastojaka, nema komplikovanih koraka – samo jednostavna priprema i odličan rezultat.
Sastojci:
- 1 šolja pirinča
- 2 šargarepe
- 1 glavica crnog luka
- 1 jaje
- Malo graška (može zamrznut)
- So, biber, ulje
- Po želji: beli luk, peršun, malo kurkume ili kari začina
Priprema:
Pirinač skuvajte u slanoj vodi.
U tiganju propržite sitno seckani luk i šargarepu dok ne omekšaju.
Dodajte grašak i dinstajte još par minuta.
Ubacite skuvani pirinač, promešajte i na kraju dodajte jedno umućeno jaje – mešajte dok se jaje ne skuva.
Po želji pospite svežim peršunom.
Rezultat: Lagano, ukusno i zdravo jelo koje možete jesti toplo ili hladno.
