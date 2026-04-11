Ne trebaju vam ni nož ni rende: Evo kako se kupus salata seče za 2 minuta i ispadne savršena

Kupus salata tanka kao flis papir i gotova za tren bez rendeta i muke. Uz ovaj trik biće sočna i savršena baš kao iz najboljeg restorana.

Kupus salata u svežem obliku „ide“ uz sve – i uz različite vrste mesa, i uz brojna variva, sa dresingom ili bez, ali priprema često zna da odnese mnogo vremena.

Kupus ne sme da bude iseckan previše sitno, pošto može da se pretvori u kašu, ali ni previše krupno jer onda ne može da „pokupi“ začine i postane nezgodan za jelo.

Trik za savršeno iseckanu kupus salatu leži u izboru pravog alata!

Da biste iseckali kupus za salatu koja će biti savršena za vaša nepca, potrebno je da primenite jednostavnu tehniku i da batalite klasično rende ili velike noževe za rezanje. „Pozovite u pomoć“ ljuštilicu za čišćenje povrća!

Glavicu kupusa isecite na polovine, a potom i na četvrtine. Spustite četvrtinu glavice kupusa na dasku, uzmite ljuštilicu za povrće i povlačite gore-dole po unutrašnjosti kupusa.

Salata će biti podjednako isečena, kupus će biti tanak (skoro proziran!), a samim tim će i dobro „prihvatiti“ sve začine ili već gotov dresing. Pored toga, posao će biti brzo obavljen, a domaćica neće morati da uloži mnogo snage da bi spremila salatu.

Kako da kupus salata bude još sočnija

Da bi kupus salata bila što ukusnija i sočnija, obavezno uz so dodajte i malo šećera. Standardno dodajte ulje i sirće, ali i barem 100 mililitara vode.

Dobro izmešajte salatu i ostavite da odstoji petnaestak minuta pre nego što ćete je poslužiti uz glavno jelo.

Zahvaljujući vodi kupus će dodatno omekšati, a šećer će „podići“ slani ukus, pa će salata biti neodoljiva.

Zašto je redosled začina presudan

Nije dovoljno samo imati savršeno tanke trake kupusa ako ih „ubijete“ pogrešnim redosledom začina.

Da bi vaša kupus salata ostala hrskava, a ipak meka kao duša, so uvek ide prva – ona mora da prožme svaku nit pre nego što je ulje „zatvori“. Tek kada kupus pusti svoj prvi sok, dodajte sirće koje će mu dati kiselost.

Ko jednom proba salatu spremljenu na ovaj način, shvatiće da su sitnice te koje prave razliku između običnog priloga i kraljice svake trpeze.

Kako vi seckate kupus za salatu i imate li neki trik koji primenjujete? Podelite sa nama kroz komentare.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com