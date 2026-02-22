Otkrijte ovih 10 zapanjujućih činjenica koje će potpuno promeniti vaš pogled na ovu svima poznatu namirnicu.

Ne znate ovo o kvascu – zbog toga vam hleb nikad neće biti savršen.

Mnogo toga ne znate ovo o kvascu. Iza te jednostavne namirnice kriju se prave naučne i istorijske misterije.

Kvasac nije samo sastojak za hleb i pivo. On je mikroorganizam s impresivnim osobinama koje utiču na naš svet daleko više nego što biste pretpostavili.

1. Kvasac je gljivica, a ne bakterija

Mnogi misle da je kvasac bakterija ili čak virus. Ali on spada u svet gljivica, slično kao pečurke.

2. Postoji više od 2.000 priznatih vrsta

Naučnici su identifikovali preko 2.000 vrsta kvasca širom sveta- Ali procene sugerišu da ih može biti i mnogo više – možda i do 200.000.

3. Kvasac je svuda oko nas

Ova živa bića čine oko 1% svih gljivica na planeti, što je više nego ukupan broj životinja.

4. Stariji je od ljudi

Prvi oblici kvasca pojavili su se pre stotina miliona godina, daleko pre nego što su ljudi kročili na scenu.

5. Može preživeti ekstremne uslove

Kvasac se može razvijati u širokom spektru temperatura, od gotovo leda do prilično toplih uslova, što ga čini izuzetno otpornim.

6. Genetski smo bliži kvascu nego biljkama

Iznenađujuće, genetske analize pokazuju da ljudi dele mnogo više zajedničkih gena sa kvascem nego sa mnogim biljkama.

7. Kvasac je star preko milion godina u upotrebi

Čovek je verovatno koristio kvasac za fermentaciju davno pre pisanih zapisa. Najraniji poznati podaci govore o njegovoj primeni u pečenju hleba i pravljenju piva pre više hiljada godina.

8. On je ključ vina

Posebne vrste kvasca ne samo da fermentišu grožđe u vino, već takođe pomažu u oslobađanju velikog broja aromatičnih jedinjenja koja stvaraju njegov ukus.

9. Pomaže u održivoj energiji

Kvasac se koristi i u proizvodnji obnovljivih goriva poput bioetanola i biogasa. Tako kvasac doprinosi ekološki prihvatljivijim izvorima energije.

10. NASA ga je poslala u svemir

Kvasac je korišćen u svemirskim misijama. Sve to da bi naučnici proučavali uticaj zračenja na žive ćelije kao model za ljudske.

Koliko god ste mislili da znate šta je kvasac, ove činjenice pokazuju da je on mnogo više od sastojka u vašoj kuhinji. Od istorije do nauke i tehnologije, ovaj tekst će vam pomoći da otkrijete sve skrivene supermoći kvasca.

