Nema im ravnih: Ovi pužići sa sirom su toliko ukusni i mekani da nestaju sa stola za tren

Ovi magični pužići sa sirom su toliko mekani da se tope u ustima i nestaju sa stola za tren. Savršeni za doručak!

Ovi pužići sa sirom su toliko ukusni i mekani da je nemoguće zaustaviti se – pravite ih na sopstvenu odgovornost!

Zaboravite na kupovne kiflice – verujte nam, ovi pužići sa sirom su čista magija! Prave se tako brzo da ćete se iznenaditi, a tajna je u tome što ispadnu neverovatno mekani i sočni. Bukvalno se tope u ustima. Kad ih jednom izvadite iz rerne, teško je zaustaviti se.

To je taj problem s ovim pužićima: toliko su dobri da se ne zna granica! Morate ih probati.

Sastojci:

oko 1 kg mekog brašna

voda 600 ml

so 2 kašičice

šećer 1 kašika

kvasac 1 kocka

ulje 100 ml

prašak za pecivo 1 kesica

Priprema:

Umutiti testo od gore navedenih sastojaka, pa pokriti krpom i ostaviti da testo naraste i duplira se.

Naraslo testo podeliti na dva dela, pa svaki malo premesiti i ostaviti još desetak minuta da odstoji. Zatim, svaki deo rastanjiti oklagijom u oblik pravougaonika, pa premazati polovinom fila. Premazano testo uviti u rolat, sa šire strane i iseći na delove širine 2-3 prsta. Isto uraditi i sa drugom polovinom testa. Isečene rolnice poređati u pleh, obložen papirom za pečenje, pokriti krpom i ostaviti oko pola sata, da narastu. Pre pečenja premazati umućenim jajetom, posuti susamom ili nekim drugim semenkama i peći na 220*C oko 20 minuta. Ispečene rolnice pokriti krpom i ostaviti u plehu desetak minuta. Poslužiti tople.

Ako želite da dodate sir, izgnječite ga viljuškom i izmešajte sa omekšalim puterom. Ukoliko sir nije slan, dosoliti malo fil. U slučaju da je sir tvrd, dodati malo pavlake da bi se dobila lepa tekstura fila, koji može da se razmazuje preko testa.

Dosadio vam je samo sir? Napunite pužiće ovako!

Naravno, klasičan sir je uvek dobitna kombinacija, ali ako ste se zasitili istog ukusa, testo za pužiće je savršena baza za eksperimente!

Evo nekoliko ideja koje će vam pužiće učiniti još neodoljivijima:

Mekani pužići sa šunkom i pavlakom: U sir dodajte sitno seckanu dimljenu šunku ili pršutu, a umesto putera, pomešajte sir sa jednom do dve kašike kisele pavlake. Ovo će fil učiniti kremastijim i sočnijim!

U sir dodajte sitno seckanu dimljenu šunku ili pršutu, a umesto putera, pomešajte sir sa jednom do dve kašike kisele pavlake. Ovo će fil učiniti kremastijim i sočnijim! Zeleni i zdravi: Pomešajte sir sa obarenim i sitno seckanim spanaćem ili blitvom. Ne zaboravite malo belog luka u prahu za pojačavanje ukusa!

Za slatki doručak : Testo je neutralno, pa slobodno napravite slatku varijantu! Namažite rastanjeno testo džemom od kajsija i pospite cimetom, ili upotrebite Nutellu/Eurokrem za brzu poslasticu.

Važna napomena: Bez obzira na fil, uvek pazite da ne bude previše vodenast, jer bi testo moglo da se „slepi“. Fil mora biti gust i kompaktan da bi pužići ostali pufnasti i mekani.

I to je to, savršen doručak je spreman! Nema ničeg lepšeg od mirisa peciva koje se širi kućom, a ovi pužići sa sirom su dokaz da za savršeno testo nije potrebno mnogo truda.

Bilo da ih pravite sa sirom, šunkom ili džemom, oni će sigurno biti zvezde stola.

