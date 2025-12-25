Nema lakših ni mekših: Domaće pogačice od 4 sastojka koje nestanu dok su još tople

Najhrskavije domaće pogačice od samo 4 sastojka – idealne za posao, ma idealne za sve!
Ukoliko volite hrskavo, mekano testo, ali vam se ne mili da dugo vremena provodite u kuhinji, imamo recept za vas! Ove domaće pogačice su dokaz da za savršen ukus nije potrebno mnogo truda niti puno sastojaka.
Sa samo 4 sastojka napravićete najlepše pogačice sa sirom. Idealne su za brzi doručak, užinu ili da ih ponesete na posao!
Sastojci:
Zaista vam ne treba mnogo da biste napravili hrskavo savršenstvo!
- 300 gr feta sira
- 250 gr margarina
- 350 gr brašna
- 1 jaje za premazivanje
- malo susama i kima za posipanje
Priprema: Sve je gotovo za 30 minuta
Izgnječite sir, dodajte margarin koji je bio na sobnoj temperaturi, pa rukom sjedinite oba sastojka. Dodajte brašno i nastavite da mesite dok testo ne postane kompaktno.
Ostavite prekriveno da stoji u frižideru 30 minuta. Potom oklagijom razvucite testo na prst debljine i čašicom vadite pogačice.
Slažite ih na pek papir, pa ih premažite umućenim jajetom, pospite kimom i/ili susamom i krupnom morsom solju.
Pecite ih 15-20 minuta na 200 stepeni, dok ne porumene. Prijatno!
Ove domaće pogačice od 4 sastojka su idealan recept za sve koji žele nešto ukusno, ali nemaju vremena. Jednostavno, neodoljivo i brzo rešenje za svaki dan.
