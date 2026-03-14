Nema marinade, samo dodajte ovaj neobičan sastojak, meso će biti savršeno sočno i mekano

Iznenadite goste i ukućane najsočnijim mesom koji su ikada probali. Nema marinade, samo obložite meso kriškama kivija i sačekajte.

Ako želite da vaše meso bude mekano poput oblaka i da se topi u ustima, trebate samo jedan neobičan sastojak – kivi! Da, dobro ste pročitali. Kivi nije samo ukusan voćni dodatak, već može čuda učiniti za vaše meso.

Nema marinade ovaj put. Sve što treba da uradite je da obložite meso tankim kriškama kivija i ostavite ga da odstoji neko vreme pre pripreme.

Tajna je u proteolitičkim enzimima koje kivi sadrži, a koji pomažu u razgradnji vezivnog tkiva u mesu, čineći ga neverovatno mekim i sočnim.

Zamislite, više ne morate čekati da se marinada upije ili brinuti o vremenu potrebnom za mariniranje. Samo dodajte kivi i pripremite se da budete oduševljeni rezultatima!

Ali pazite, ne držite meso predugo u kontaktu s kivijem, jer može postati previše mekano i raspadati se. I ne zaboravite, ako niste ljubitelj kivija, sličan efekat možete postići i s ananasom. Probajte ovaj trik i iznenadite svoje goste s najmekšim mesom koje su ikada probali!

(Stvarukusa.rs)

