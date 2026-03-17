Nema mukotrpnog razvlačenja kora: Brza turska pita sa povrćem sprema se očas posla, a ukućani uvek traže parče više

Turska pita sa povrćem spašava vas za svaki užurbani dan. Umutite sastojke, ispecite i uživajte u mekom testu bez kora. Probajte već danas!

Nedostaje vam vremena za klasično mešenje testa, a porodica želi lep i topli domaći obrok? Turska pita sa povrćem rešava ovakve situacije nego što mislite.

Nema razvlačenja, nema pucanja kora i nema gomile isprljanih sudova. Ovaj recept je pravi spas kada želite nešto ukusno, mekano i bogato filom, a da ne provedete sate u kuhinji. Spoj svežih namirnica i mekanog testa oduševiće sve generacije.

Kako se pravi brza pita bez kora?

Brza pita bez kora pravi se jednostavnim mešanjem tečnih i suvih sastojaka sa sitno seckanim povrćem. Smesa se izliva u podmazan pleh i peče dok ne dobije zlatnu boju, dajući sočan obrok.

Turska pita sa povrćem: Koji sastojci idu u smesu?

Pravi ukus ovog jela leži u bogatstvu boja i tekstura. Zato ne morate striktno da pratite mere, već iskoristite ono što trenutno imate u frižideru. Baza je uvek ista, a dodaci daju karakter.

Evo šta vam je potrebno za osnovni recept:

Tri krupnija jaja i šolja jogurta

Pola šolje ulja (najbolje maslinovog)

Dve šolje brašna pomešane sa praškom za pecivo

Jedan veći krompir narendan na krupno

Sveža crvena paprika i šargarepa iseckane na kockice

Mladi luk ili praziluk za specifičnu aromu

Kada sve ovo sjedinite, dobijate fantastično jelo iz rerne. Pre izlivanja smese obložite pleh pek papirom, a bitno je samo da povrće isečete na sitnije komade kako bi se ravnomerno ispeklo i povezalo sa testom.

Najčešća greška zbog koje jelo ispadne gnjecavo

Mnogi se pitaju zašto im testo bude gnjecavo iznutra, iako su ga pekli dovoljno dugo. Problem nastaje zbog vlage. Povrće poput tikvica ili krompira pušta dosta soka tokom pečenja. Uradite sledeće: narendajte krompir i obavezno ga dobro iscedite rukama pre nego što ga ubacite u smesu. Isti princip važi ako dodajete tikvice.

Takođe, sir koji koristite mora biti suv. Ako stavite previše mlad, vodenast sir, vaša izlivena pita sa sirom se neće lepo ispeći. Koristite stariji kravlji sir ili fetu. Sve sastojke blago pomešajte varjačom, bez previše mućenja mikserom, jer predugo mešanje stvrdnjava testo.

Zašto je ova pita od povrća idealna za večeru?

Za razliku od klasičnih peciva prepunih praznih ugljenih hidrata, ova pita od povrća nudi odličan balans proteina iz jaja, zdravih masti i vlakana iz povrća. Možete je obogatiti i spanaćem ili blitvom. Samo ih prethodno kratko blanširajte i dobro ocedite.

Smesa se peče na 200 stepeni oko pola sata. Znaćete da je gotova kada ivice počnu da se odvajaju od pleha, a površina dobije zlatno-žutu hrskavu koricu. Turska pita sa povrćem je podjednako ukusna i hladna sutradan, pa je idealna za pakovanje užine za posao ili školu. Poslužite je uz čašu hladnog jogurta ili kiselo mleko za potpuni užitak.

Caka zbog koje uspeva i kao povrtna pita iz tiganja

Ako nemate rernu pri ruci, smesu možete ispeći i na ringli. Podmažite dublji tiganj, sipajte testo debljine dva prsta i poklopite. Pecite na laganoj vatri dok donja strana ne porumeni, a onda je pažljivo okrenite pomoću tanjira. Vaša pita iz tiganja biće spremna za petnaest minuta, mekana iznutra a hrskava spolja.

Da li mogu da zaledim ovu pitu?

Možete je zalediti pečenu. Kada se ohladi, isecite je, umotajte u foliju i stavite u zamrzivač. Podgrevajte u rerni pre serviranja.

Koji sir je najbolji za brzo testo?

Uvek birajte tvrđe i zrelije sireve, poput fete ili starijeg kravljeg sira. Oni ne puštaju vodu i daju lepšu strukturu pečenom testu.

Može li se koristiti smrznuto povrće?

Naravno, ali ga pre upotrebe morate potpuno odmrznuti i ocediti od viška tečnosti kako ne bi upropastilo gustinu same smese.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com