Nema sira a ni kisele vode, a ova proja je mekša nego ikad i topi se u ustima – nema greške sa njom.

Nema sira a ni kisele? Nema problema!

Čak i bez sira i kisele vode, možeš napraviti odličnu, vazdušastu proju. Jogurt je zapravo tajni sastojak koji će je učiniti mekanom, a jaja će joj dati lepu strukturu.

Evo brzinskog recepta „iz glave“ koji uvek uspeva:

Sastojci

3 jaja

2 čaše jogurta (čaša od 200 ml)

1 čaša ulja (može i malo manje ako voliš manje masno)

2 čaše kukuruznog brašna (projinog brašna)

1 čaša pšeničnog brašna (daje mekoću)

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

Priprema (gotovo za 5 minuta)

Umuti jaja: Razmuti ih viljuškom ili žicom, ne moraš mikserom.

Dodaj tečne sastojke: Ubaci jogurt i ulje, pa promešaj.

Dodaj suve sastojke: Sipaj kukuruzno i pšenično brašno, so i prašak za pecivo. Mešaj dok ne nestanu grudvice.

Peci: Izlij u podmazan pleh ili kalupe za mafine. Peci na 200°C oko 20-25 minuta, dok ne dobije onu lepu zlatnu koricu.

Mali trik: Pošto nemaš sir, slobodno dodaj malo više soli u testo ili, ako imaš, pospi odozgo susam ili golicu da razbiješ teksturu.

Što se tiče zamene za kiselu vodu, prašak za pecivo u kombinaciji sa jogurtom će odraditi sav posao oko narastanja, tako da ne brineš – biće mekana!

Uz šta je najbolje poslužiti?

Pošto u samoj proji nemaš sir, najbolje je da je upariš sa nečim „jačim“ ili kremastim:

Doručak iz snova: Uz čašu hladnog jogurta ili kiselog mleka.

Domaćinska varijanta: Namaži je tankim slojem ajvara ili kajmaka dok je još topla.

Uz glavno jelo: Proja je savršen par za pasulj, sarmu ili bilo koje jelo „na kašiku“.

Laka večera: Uz malo suvomesnatog (šunka, pečenica) i koji komad paradajza ili krastavca.

I za kraj mali savet – čim je izvadiš iz rerne, poprskaj je sa par kapi vode i pokrij krpom na 5 minuta – biće još mekša!

Prijatno!

