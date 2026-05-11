Nemate vremena ujutru? Ideje za brz i zdrav doručak, spremite ga za nekoliko minuta

Zdrav doručak ne mora da oduzima mnogo vremena. Uz malo planiranja prilikom kupovine i nekoliko jednostavnih ideja, moguće je pripremiti brz, hranljiv i ukusan obrok koji će vas držati sitima do ručka.

Integralni hleb kao osnova

Jedna od najjednostavnijih promena za zdraviji doručak je zamena rafinisanih žitarica integralnim. Upravo spoljašnji sloj žitarica – mekinje i klice – sadrži najviše vlakana i hranljivih materija, a uklanja se u rafinisanim proizvodima.

Integralni hleb je praktičan izbor jer se može zamrznuti u porcijama. Samo ga ujutru ubacite u toster i spreman je za serviranje za nekoliko minuta.

Paradajz i maslinovo ulje su klasična kombinacija, ali postoji mnogo drugih opcija. Ako volite slano, tost možete obogatiti sirom, kuvanim jajima, konzerviranom ribom ili dimljenim lososom. Za slatke opcije, sezonsko voće, sveži sir ili avokado su odličan izbor, koji se podjednako dobro slažu u slatkim i slanim kombinacijama.

Namazi od mahunarki i orašastih plodova

Humus ili puter od kikirikija nisu prva asocijacija za mnoge na doručak, ali mogu biti odličan dodatak jutarnjem obroku.

Važno je proveriti etiketu prilikom kupovine. Na primer, kvalitetan puter od kikirikija treba da sadrži samo kikiriki, bez dodatog ulja ili šećera.

Iskoristite ostatke od večere

Možda zvuči neobično, ali doručak ne mora uvek izgledati isto. Ako vam je od večere ostalo pečeno povrće, možete ga jednostavno staviti na krišku integralnog hleba i dobiti brz, zdrav i zasitan obrok. Takva rešenja štede vreme, ali i smanjuju bacanje hrane.

Ovsena kaša kao brza opcija

Ovsena kaša od celog zrna, posebno ona koja ne zahteva kuvanje, idealna je za doručak u činiji. Samo je pomešajte sa jogurtom ili kefirom, dodajte voće, orašaste plodove ili semenke i obrok je gotov.

Čia puding pripremljen uveče

Čia seme je još jedna praktična opcija za zdrav doručak. Nakon što se preko noći namaknu u mleku ili biljnom napitku, one nabubre i postanu baza za zasićenje za razne kombinacije. Ujutru ih samo prelijte voćem, orašastim plodovima ili jogurtom.

Voće je najbolje jesti celo

Iako su smutiji i sokovi popularni, nutricionisti savetuju da se voće jede celo. Kada se pretvore u sok, šećeri u voću postaju takozvani slobodni šećeri, koji se brže apsorbuju i mogu povećati nivo glukoze u krvi.

Pored toga, celo voće sadrži vlakna, koja vas duže drže sitima. Najbolji izbor je uvek sezonsko voće.

Kuvana jaja kao brz izvor proteina

Jaja su jedan od najlakših načina da uključite kvalitetne proteine u svoj doručak. Ako nemate vremena da ih skuvate ujutru, pripremite ih prethodne večeri i čuvajte ih u frižideru. Ujutru ih možete iseći na tost ili dodati u činiju sa žitaricama i povrćem.

Primeri brzih doručaka

Slatki tost

Puter od kikirikija i banana

Sveži sir sa borovnicama i malo meda

Rikota sa svežim jagodama

Kvaks sa kruškom i cimetom

Slani tost

Kremasti sir i dimljeni losos

Humus i paradajz

Kuvano jaje, avokado i semenke

Konzervirane sardine i pečene paprike

Brze i zdrave činije

Jogurt, ovsena kaša, jabuka i orasi

Kefir sa lešnicima i malinama

Jogurt, banana, puter od kikirikija i semenke

Ovsena kaša sa kruškom, bademima i cimetom

Granola sa jogurtom i bobičastim voćem

Čia puding

Čia seme natopljeno u mleku ili biljnom napitku + mango i kokos

Čia + jogurt + bobičasto voće

Čia + banana + puter od kikirikija

Čia + jabuka, orasi i cimet

