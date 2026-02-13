Nemojte da bacate vodu u kojoj ste kuvali pasulj, pravo je blago u kući, ovaj stari trik znale su i naše bake

Pravo je blago u kući a mi je prosipamo. Nikad nemojte da bacate vodu u kojoj ste kuvali pasulj, ima veoma korisnu primenu.

Stari trik za koji su znale i naše bake. Da li ste se nekada zapitali, kako je čišćenje kuće izgledalo u 19. veku? Nikad nemojte da bacate vodu u kojoj ste kuvali pasulj.

Bez silnih veštačkih sredstava za pranje i čišćenje. Pa, koristilo se ono što je uvek bilo na dohvat ruke, a to je hrana.

Na primer, u viktorijansko vreme, prljave tapete su se čistile hlebom, a podovi svežim mlekom. I tako dolazimo do pasulja. Kada kuvate pasulj, prvu vodu bacite i nastavite sa kuvanjem.

Stari trik za koji su znale i naše bake kaže da to ne smete da uradite. Umesto da je prospete, procedite je (da biste uklonili eventualne ljuske pasulja) i pomešajte je sa vrelom vodom.

Kažu da ova mešavina čini čuda za staklene površine, i da će vaši prozori i ogledala zablistati. Poprskajte ih mešavinom, pa istrljajte sunđerom i na kraju isperite.

Nikad nemojte da bacate vodu, ova tečnost se može koristiti i za čišćenje posuđa – a za nešto jači “dezinfekcioni” efekat i kod upornijih fleka, možete u smesu dodati i malo alkoholnog sirćeta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com