Nemojte nikad čuvati hleb u kesi: Evo šta može biti ključno da ostane što duže svež

Kako čuvati hleb može da bude prava zagonetka za mnoge. Stručnjaci preporučuju da ga nikad ne držite u kesi jer brže ubuđa i postaje opasan.

Ako hleb ostavljate na kuhinjskom pultu, u fioci ili kutiji za hleb i još ga držite u plastičnoj kesi – odmah da vam kažemo, to nikako nije dobra ideja. Nemojte nikad čuvati hleb u kesi.

Čuvanje hleba može biti prava zagonetka za mnoge, ali istraživanja sa Univerziteta „Linkoln“ u Nebraski otkrivaju da sobna temperatura može biti neprijatelj broj jedan. Mikroorganizmi koji uzrokuju kvarenje hrane najbrže se razvijaju na toplim mestima, što može dovesti do gnjecavosti i buđenja hleba za samo nedelju dana.

Nemojte čuvati hleb u kesi jer postoji mogućnost da se brže razvije buđ. Najbolje rešenje, koliko god vam možda blesavo zvučalo, jeste da stavite hleb u zamrzivač.

Naime, ako se pravilno čuva, vekna hleba može ostati jestiva čak i do tri meseca.

Uticaj svetlosti i vazduha na hleb

Nije samo temperatura ključni faktor u čuvanju hleba. Istraživanja su pokazala da izlaganje hleba svetlosti i vazduhu može ubrzati njegovo propadanje. Spore iz vazduha mogu se naseliti na hlebu i početi da rastu neprimećeno, što može predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje.

Prema preporukama naučnika, čuvanje hleba u zamrzivaču ili frižideru može biti ključno za očuvanje svežine i ukusa. Studija iz „Evropskog časopisa za kliničku ishranu“ potvrđuje da zamrzavanje smanjuje šanse za razvoj plesni, produžavajući tako vek trajanja hleba. Ukoliko se pravilno čuva, vekna hleba može ostati jestiva čak i do tri meseca.

Kada je reč o odmrzavanju, važno je pridržavati se određenih koraka kako biste zadržali svežinu i ukus hleba. Uvijanje hleba u foliju pre zamrzavanja može biti ključno, a nakon toga je preporučljivo odmrzavanje u mikrotalasnoj ili rerni kako bi hleb zadržao svoju svežinu i ukus. Ukoliko želite da uživate u svežem hlebu duže vreme, čuvanje u zamrzivaču može biti ključno rešenje.

Pravilno čuvanje i odmrzavanje mogu produžiti vek trajanja hleba, omogućavajući vam da uvek imate ukusnu i svežu veknu pri ruci.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com