Neodoljiva pita bez brašna – ekspres doručak za svega 20 minuta

Pita bez brašna za ekspres doručak – lagana, zdrava i gotova za 20 minuta. Savršena za jutra puna žurbe i želje za domaćim ukusom.

Koliko puta ste se probudili gladni, a bez ideje šta da spremite? Još gore – vreme vas gazi, a stomak traži nešto toplo i domaće. Upravo tada nastupa ovaj recept: pita bez brašna, gotova za 20 minuta, koja vraća osećaj sigurnosti i topline jutra.

Pita bez brašna nije samo trik za one koji izbegavaju gluten – ona je dokaz da jednostavnost može biti jednako ukusna kao i najkomplikovaniji recept. Osnova je od jaja, povrća i malo sira, što znači da dobijate proteinski bogat obrok koji vas drži sitim do ručka.

Priprema je toliko brza da ćete je savladati i u polusnu:

umutite jaja,

dodajte rendanu tikvicu ili šargarepu,

malo jogurta i sira,

začinite po ukusu i sipajte u pleh.

Dok se peče, vi već možete da spremite sto i skuvate kafu.

Zašto je ova pita posebna?

Zato što nema brašna, pa nema ni težine u stomaku. Umesto toga, dobijate lagan, hranljiv doručak koji se uklapa i u zdrave režime ishrane. Idealna je za studente, zaposlene, roditelje – sve one kojima je jutro borba sa vremenom.

Kako da prilagodite pitu svom ukusu:

Dodajte spanać ili blitvu za zeleniju varijantu.

Ubacite malo feta sira ili mocarele za puniji ukus.

Umesto jogurta koristite kefir ili biljni napitak.

Za hrskavost pospite susam ili laneno seme.

Ako volite jače začine, dodajte origano ili bosiljak.

Zašto doručak bez brašna osvaja?

Prema istraživanjima o ishrani, obroci bogati proteinima ujutru smanjuju kasnije prejedanje i povećavaju energiju tokom dana. Studije pokazuju da zamena rafinisanih ugljenih hidrata povrćem i jajima može da poboljša koncentraciju i stabilizuje nivo šećera u krvi.

Najčešća pitanja o piti bez brašna

1. Da li je pita bez brašna pogodna za decu?

– Da, jer je lagana, hranljiva i može se prilagoditi njihovim ukusima.

2. Mogu li je spremiti unapred?

– Naravno – ispecite je uveče, a ujutru samo podgrejte.

3. Da li je pogodna za bezglutensku ishranu?

– Da, jer ne sadrži brašno ni gluten.

Toplina jutra u jednom zalogaju

Pita bez brašna nije samo recept – ona je mali ritual koji vraća mir i energiju ujutru. Ako želite doručak koji se sprema brzo, a daje osećaj domaće topline, probajte je već sutra. Podelite recept sa prijateljima i neka i njihovo jutro počne mirisom koji greje dušu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com