Ove posne kiflice osvajaju svojim ukusom i one koji nisu ljubitelji posnih recepata!

Neodoljive posne kiflice koje se tope u ustima – toliko su dobre da ih uvek rado jedu i svi koji ne poste!

Posne pamuk-kiflice – miris koji osvaja, ukus koji obara sa nogu – savršene za slavsku trpezu i dane Božićnog posta.

Uz malo mašte, svaka mekana, mirisna kiflica može postati malo kulinarsko iznenađenje. Predstavljamo vam deset načina da oduševite i najzahtevnije goste.

Ako se pridržavate Božićnog posta, uvek dobro dođe jednostavna i brza ideja za domaće pecivo. A teško da postoji bolje i zahvalnije rešenje od dobrih i posnih kiflica.

Sastojci:

– 500 g mekog brašna

– 1 kocka svežeg kvasca

– 1 kašičica šećera

– 150 ml ulja

– 50 ml tople vode

– 150 ml kisele vode (na sobnoj temperaturi)

– 1 kašičica soli

– fil po izboru

– susam po želji

Priprema:

U malo tople vode razmutite izmrvljen kvasac i dodajte šećer, pa promešajte i ostavite da se kvasac „aktivira“. Posle 10-ak minuta, dodajte ulje i kiselu vodu (nikako iz frižidera, da ne bi smetala kvascu), promešajte, pa dodajte brašno i so i zamesite glatko testo. Ostavite da odstoji 30 minuta.

Premesite, pa prebacite na pobrašnjenu radnu površinu. Na njoj podelite testo na četiri dela, pa svaki razvucite u krug. Isecite svaki krug na trouglove. Na širi deo svakog trougla stavite po kašiku fila, pa motajte prema užem vrhu. Po želji pospite susamom.

Pecite u rerni prethodno zagrejanoj na 200°C, ne duže od 25 minuta.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

