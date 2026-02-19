Neodoljivi vojvođanski gomboci – mekani, slatki i prosto savršeni za svaki obrok.

Vojvođanski gomboci spadaju među omiljene slatke specijalitete koji osvajaju svojom mekoćom, bogatim ukusom i tradicionalnim šarmom.

Vojvođanski gomboci spadaju među omiljene slatke specijalitete koji osvajaju svojom mekoćom, bogatim ukusom i tradicionalnim šarmom. Ovaj klasičan desert savršeno se uklapa u porodične ručkove, nedeljnu kafu ili svečane trenutke kada se želi servirati nešto što budi uspomene i nostalgiju na detinjstvo.

Recept za pripremu gomboca baziran je na jednostavnim, ali pažljivo odabranim sastojcima koji omogućavaju postizanje savršene teksture – mekane testo koje se topi u ustima i bogat fil od šljiva ili drugog omiljenog pekmeza.

Sastojci:

500 g krompira (kuvanog i izgnječenog),

500 g brašna,

1 jaje,

prstohvat soli,

1 kašika šećera,

1 kocka svežeg kvasca,

200–250 ml mlake vode,

pekmez od šljive (ili drugi po izboru),

prezle i šećer za posipanje,

ulje ili mast za prženje.

Priprema:

Kvasac se razmuti u mlakoj vodi sa malo šećera i ostavi da nadođe. U veliki sud se stavi izgnječeni krompir, doda se brašno, jaje, prstohvat soli i nadošli kvasac. Zamesi se mekano testo i ostavi da odmara oko 30 minuta.

Od testa se prave loptice, u svaku se umeće kašičica pekmeza i pažljivo se zatvaraju. Gomboce kuvati u ključaloj, slanoj vodi dok ne isplivaju na površinu. Skuvane gomboce uvaljati u pržene prezle pomešane sa šećerom.

Ovaj desert je pravi klasik koji pleni svojim bogatim ukusom i nežnom teksturom. Uz jednostavne korake i pažljivo pripremljene sastojke, vojvođanski gomboci pružaju zadovoljstvo onima koji vole tradicionalne poslastice sa pravom domaćom notom.

