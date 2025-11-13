Neodoljivo dobra: Najukusnija lepinja koju ste probali, topi se u ustima (VIDEO)

Recept je veoma jednostavan, a dobićete najukusnije i najsočnije lepinje iz tiganja sa sirom i krompirom koje ste ikada probali

Ako ste ljubitelji lepinja i đakonija od testa, onda je ovo definitivno pravi recept za vas.

Veoma je jednostavan, a dobićete najukusnije i najsočnije lepinje iz tiganja sa sirom i krompirom.

Sastojci:

90 g oštrog brašna

50 ml mleka

10 g otopljenog maslaca

malo soli

1 krompir

2 kašike majoneza

mocarela

Priprema:

U posudu sipati brašno, mleko, maslac i so i sve lepo promešati i umestiti rukom testo. Pokriti kesom i staviti u frižider na oko sat vremena. Za to vreme, skuvati krompir, a zatim ga ispasirati. U kromir dodati majonez i sve dobro sjediniti. Uzeti testo iz frižidera i razviti ga oklagijom, da bude prečnika oko 22 cm. Poređati mocarelu odozgo i premazati filom od krompira, pa staviti još jedan red mocarele.

Uzeti krajeve testa i zatvoriti ga.

Zatim lagano razvući oklagijom. Podmazati tiganj i staviti da se peče, a odozgo premazati otopljenim maslacem. Okrenuti lepinju i zapeći je i sa druge strane.

Pekarski trik za testo koje ostaje sveže danima

Kada pravite hleb kod kuće, koji god recept da uzmete, verovatno ste primetili da obično brže postane bajat, da se više mrvi pri sečenju nego onaj iz pekare. U čemu je tajna? Koji to sastojak dodaju pekari, pa su testa dugo sveža i meka poput pamuka? Caka je u jednom neočekivanom sastojku, a znaju je samo profesionalci!

“Rok trajanja pekarskih proizvoda, hlebova, kifli i pogača, možete da produžite tako što ćete dodati kašiku meda u testo. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku kifle, lepinje i hleb dugo ostaju sveže i ne mrve se”, objašnjava profesionalni kuvar iz “Haggis Pub & Kitchen”.

