Neodoljivo lagan, a pun dobrog ukusa: Stari bakin recept za koh koji svi obožavaju

Stvarno je baš kao onaj nekada, uz divni miris i vazdušastu teksturu koji svi pamtimo dok smo bili mali.
Koh od griza je savršena letnja poslastica – jednostavna za pripremu, lagana i osvežavajuća. Njegov ukus će vas očarati i rashladiti istovremeno. Pravi recept za vas!
Sastojci:
– 5 jaja
– 5 kašika šećera
– 8 kašika griza
– litar mleka
– kesica vanilin šećera
– kesica praška za pecivo
Priprema:
Odvojite belanca i žumanaca, pa u belanca dodajte šećer i umutite ih čvrsto u sneg. Zatim dodajte žumance i druge sastojke, osim mleka i vanilin šećera, pa sve dobro sjedinite. Smesu ulijte u pleh koji ste podmazali s malo ulja.
Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok se ivice ne odvoje.
U mleko, dodajte vanilin šećer i kuvajte dok mleko ne provri. Vrućim mlekom lagano zalijte ispečen koh i ostavite da se ohladi. Po želji koh možete da pospete sa mlevenim keksom i ukrasite šlagom ili umućenom slatkom pavlakom.
Da li volite da jedete koh?
(blic.rs)
