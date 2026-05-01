Neuobičajen ali i prost sastojak za uvek najbolji hleb: Jedna kašika ovoga i ostaje mekan i svež danima posle

Tajni sastojak za hleb koji svaka domaćica treba da zna. Jedna kašika u testu menja teksturu i čuva svežinu.

Domaći hleb se često brzo osuši i već drugog dana skoro liči na dvopek. Postoji jedan tajni sastojak za hleb koji to menja iz korena. Reč je o običnom kuvanom krompiru, koji u testo unosi vlagu, mekoću i blago sladunjav ukus. Samo jedna kašika izgnječenog krompira po vekni dovoljna je da pecivo ostane mekano tri do četiri dana.

Zašto baš krompir kao dodatak u testo

Krompirov skrob upija i zadržava vodu mnogo bolje od pšeničnog brašna. Kada hleb počne da se hladi, normalno gubi vlagu i postaje suv. Skrob iz krompira tu vlagu vezuje za sebe i otpušta je polako, danima. Zato vekna ostaje elastična i svežeg mirisa, bez onog karakterističnog krckanja koje znači da je hleb prešao.

Pekari ovaj trik za svež hleb koriste decenijama, posebno kod zemičkii burek pogačica. Razlika se vidi već posle prvog zamesa.

Kako da iskoristite ovu namirnicu za hleb

Najbolji rezultat dobijate sa krompirom skuvanim u ljusci. Tako zadržava maksimum skroba i ne upija višak vode. Postupak je jednostavan:

Skuvajte jedan srednji krompir i ogulite ga dok je topao

Izgnječite ga viljuškom u glatki pire, bez grudvica

Odmerite jednu punu kašiku po pola kilograma brašna

Dodajte ga u testo zajedno sa mlakom vodom i kvascem

Mesite kao i obično, oko deset minuta

Testo će odmah delovati svilenkasto i nešto vlažnije nego inače. To je tačno ono što želite.

Šta je zapravo tajni sastojak za hleb koji koriste pekari

Tajni sastojak za hleb je kuvani krompir u količini od jedne kašike po vekni. Njegov skrob zadržava vlagu u testu, čuva mekoću sredine i produžava svežinu hleba na tri do četiri dana.

Greške koje kvare ovaj sastojak za mekoću hleba

Najčešća greška je dodavanje hladnog krompira pravo iz frižidera. On tada otežava testo i kvasac sporije radi. Krompir mora biti mlak ili na sobnoj temperaturi.

Druga greška je preterivanje. Ako stavite tri ili četiri kašike, testo postaje teško, gnjecavo i ne diže se kako treba. Mera je ključna, jedna kašika po pola kile brašna i ništa više.

Treća greška je voda u kojoj se kuvao krompir, koju mnogi sipaju u testo misleći da pojačavaju efekat. Ta voda nosi previše skroba i menja odnose u receptu, pa hleb često ispadne zbijen.

Dodatni trikovi za hleb koji dugo ostaje svež

Uz ovu namirnicu za hleb možete kombinovati još par jednostavnih navika. Pecite hleb na pari, tako što u rernu ubacite pleh sa malo vrele vode. Kora ostaje tanja, a sredina vlažnija.

Čuvajte ohlađen hleb u platnenoj kesi ili kutiji od drveta. Plastična kesa stvara kondenzaciju i hleb se gnjeci, dok ga vazduh suši za jedan dan. Drvena kutija je idealan kompromis.

Ako pravite veću količinu, isecite veknu na kriške i zamrznite. Krompirov hleb se odmrzava bolje od običnog i posle tostiranja deluje kao tek pečen.

Koju ste vi grešku najčešće pravili sa domaćim hlebom i da li ćete probati krompir već ovog vikenda?

Da li mogu da koristim instant pire umesto kuvanog krompira?

Može, ali rezultat nije isti. Instant pire sadrži aditive i manje skroba, pa hleb ostaje svež kraće, dva dana maksimum.

Koliko dana hleb sa krompirom ostaje mekan?

Pravilno umešen i čuvan u platnu, ostaje mekan tri do četiri dana. Posle toga je idealan za tost ili prženice.

Da li krompir menja ukus hleba?

Ne menja ga drastično. Hleb dobija blago sladunjavu notu i finiju aromu, ali ostaje prepoznatljiv kao klasičan domaći hleb.

