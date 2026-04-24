Ni jaja, ni prezle: U faširane šnicle uvek dodajte ovu namirnicu i meso će biti sočno kao duša

Faširane šnicle vam uvek ispadnu suve? Izbacite jaja i dodajte ovo – meso se više nikada neće raspasti u tiganju, a svi će tražiti recept.

Mnogi se muče kada pripremaju faširane šnicle jer krajnji rezultat često razočara. Ili budu previše suve iznutra, ili se potpuno raspadnu čim pokušate da ih okrenete u tiganju.

Standardno rešenje je dodavanje jaja za čvrstinu i prezli za upijanje tečnosti, ali to često samo pokvari pravu teksturu mesa.

Tajna za savršen ručak zapravo se krije u jednoj namirnici koju svaka kuhinja ima – to je običan rendani krompir.

Uz ovaj jednostavan dodatak, meso ostaje meko i sočno, a šnicle drže oblik bez ikakvih problema.

Zašto faširane šnicle sa krompirom uvek ispadnu sočnije

Krompir sadrži skrob koji tokom pečenja prirodno poveže meso onako kako jaja nikada ne mogu. Dok prezle samo izvuku vlagu i naprave meso žilavim, krompir te sokove čuva unutra i ne pušta ih da ispare.

Rezultat su faširane šnicle koje su meke do poslednjeg zalogaja, a spolja uhvate onu savršenu, tanku koricu. Nema više suvog mesa i nema onog razočaranja kada ručak iznesete na sto

Glavni razlog zašto krompir pravi takvu razliku leži u njegovom sastavu. Skrob iz krompira tokom prženja deluje kao vezivno tkivo koje drži smesu kompaktnom, ali istovremeno ne dopušta sokovima iz mesa da ispare.

Dok prezle izvlače vlagu i čine meso zbijenim, krompir je čuva unutra. Tako dobijate onu čuvenu mekoću „kao duša“, dok spolja ostaje fina, tanka korica.

Potrebni sastojci:

500 g mlevenog mesa (najbolje mešano juneće i svinjsko)

1 srednji krompir

1 manji crni luk i 2 čena belog luka

So, biber i malo aleve paprike

Ulje za prženje

Kako se pravilno pripremaju:

Prvi korak je da krompir i crni luk narendate na sitno, ali je presudno da ih dobro iscedite. Najbolje je to uraditi rukama ili kroz krpu, jer višak vode može da razredi meso i pokvari formu šnicle.

Pomešajte meso sa povrćem, dodajte začine i beli luk, pa smesu dobro sjedinite rukama.

Nemojte odmah peći – ostavite meso u frižideru bar 20 minuta. To vreme je potrebno da se ukusi prožmu, a smesa postane lakša za oblikovanje.

Šnicle pecite na dobro zagrejanom ulju, na umerenoj vatri, dok ne porumene sa obe strane.

Još jedna caka za najmekše faširane šnicle

Postoji jedan stari trik koji retko ko više koristi, a pravi ogromnu razliku u ukusu. Ako u smesu dodate samo jedan prstohvat sode bikarbone, šnicle će biti neverovatno vazdušaste.

Ona učini da meso ne bude zbijeno i teško, nego svaka šnicla blago naraste i ostane mekana čak i kada se potpuno ohladi.

Najveća greška koju pravimo kod prženja

Mnogi greše pa pritiskaju šnicle lopaticom dok su u tiganju, misleći da će se tako brže ispeći. Zapravo, tako samo silom izbacujete sav onaj fini sok koji je krompir čuvao unutra i meso ostaje suvo.

Da bi vam faširane šnicle uvek bile savršene, držite se ovih zlatnih pravila:

Zaboravite na pritiskanje – pustite meso da se peče u miru, svaki pritisak lopaticom ubija sočnost.

Ne pretrpavajte tiganj – ako ubacite previše šnicli odjednom, temperatura ulja naglo padne i meso počne da se dinsta u sopstvenoj pari umesto da se prži.

Pazite na jačinu vatre – tiganj mora biti dobro zagrejan, ali se peče na umerenoj vatri kako sredina ne bi ostala živa, a spoljašnjost zagorela.

Samo jedno okretanje – nema potrebe da stalno prevrćete meso; pustite da se uhvati fina korica sa jedne strane, pa tek onda okrenite.

Izbegnite ove zamke i dobićete šnicle koje su spolja hrskave, a unutra toliko meke da vam nož neće ni trebati.

Kad jednom probate ovaj recept nema povratka

Ovo je starinski način koji su znale naše bake, a mi smo ga negde usput zaboravili jureći za brzim rešenjima. Nema tu ničeg skupog ni komplikovanog, samo jedna obična namirnica koja menja sve.

Napravite faširane šnicle ovako i onih starih recepata sa jajima i hlebom se više nećete ni sećati jer je razlika u mekoći neuporediva.

