Ni jaja, ni prezle: U smesu za faširane šnicle uvek dodajte ovu namirnicu i meso će biti sočno kao duša

Jedna namirnica koju sigurno imate u kući čini faširane šnicle sočnim, mekim i kompaktnim. Bez jaja, bez prezli, a ispadnu savršeno!

Svako ko je ikad pravio faširane šnicle zna kako to ume da ispadne. Spolja lepe, iznutra suve, ili se raspadnu čim ih dirnete viljuškom. Dodajete jaja da se drže, prezle da upiju višak tečnosti, a na kraju opet niste zadovoljni.

Postoji jedna namirnica koja rešava sve to odjednom, i sigurno je imate u kući – rendani krompir. Šnicle ispadnu sočne, meke iznutra, drže se lepo i ne raspadaju se ni na tanjiru ni u tiganju.

Zašto rendani krompir čini faširane šnicle sočnim

Krompir sadrži skrob koji tokom pečenja vezuje smesu i čini je kompaktnom, ali istovremeno zadržava vlagu unutar mesa. Za razliku od prezli koje upijaju sokove i čine meso suvim, krompir te sokove čuva iznutra i ne pušta ih da ispare.

Rezultat su šnicle koje su sočne do poslednjeg zalogaja, mekane iznutra i hrskave spolja. Nema suvog mesa, nema raspadanja i nema razočaranja.

Sastojci:

500 g mlevenog mesa (juneće ili mešano)

1 srednji krompir

1 manji crni luk

2 čena belog luka

1 kašičica soli

Pola kašičice bibera

Pola kašičice aleve paprike

3 kašike ulja za prženje

Priprema:

Krompir i crni luk rendajte na sitnom rendeu i dobro iscedite višak tečnosti rukama ili kroz čistu krpu.

Beli luk sitno iseckajte ili protisnite.

U većoj posudi pomešajte mleveno meso, rendani krompir, crni luk, beli luk, so, biber i alevu papriku.

Smesu dobro umesite rukama dok ne postane kompaktna i ujednačena.

Ostavite smesu da odstoji u frižideru 15 do 20 minuta, to je važan korak koji mnogi preskaču.

Mokrim rukama oblikujte šnicle željene veličine i debljine.

Zagrejte ulje u tiganju na srednje jakoj vatri i pecite šnicle 4 do 5 minuta sa svake strane dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Izvadite ih na papirni ubrus da se ocede i odmah poslužite.

Trikovi iskusnih domaćica koje retko ko zna

Osim rendanog krompira, postoji još nekoliko sitnica koje prave veliku razliku:

Meso izvadite iz frižidera pola sata pre pripreme, tako se ravnomernije peče i ostaje sočnije.

Tiganj mora biti dobro zagrejan pre nego što stavite šnicle, inače nema korice.

Ne stavljajte previše šnicli odjednom, pretrpan tiganj znači dinstanje umesto pečenja.

Ako pečete u rerni, 200 stepeni, 25 minuta, okrenite na pola pečenja.

Prstohvat sode bikarbone u smesi čini meso još mekšim- stari bački trik koji retko ko još pamti.

Zašto faširane šnicle ispadnu suve

Mnogi rade iste greške iznova, a ne znaju gde greše.

Prva i najčešća je da se smesa ne umesi dovoljno, pa se šnicle raspadaju čim ih dirnete.

Druga je da se ne iscedi višak tečnosti iz krompira i luka, smesa postane previše meka i nema šanse da drži oblik.

Treća greška je preskakanje odmora u frižideru, taj korak nije bespotreban.

I na kraju, dve greške u samom pečenju koje uništavaju sve, pritiskanje šnicli lopaticom i preslaba vatra. Pritisak tera sokove napolje, a slaba vatra znači dinstanje umesto pečenja.

Izbegnete li ovo, faširane šnicle će ispasti kako treba svaki put.

Kad jednom probate ovaj recept, nema povratka

Rendani krompir je trik koji su znale bake, a negde usput smo ga zaboravili. Nema tu ničeg komplikovanog ni skupog, samo jedna namirnica koja menja sve. Faširane šnicle ispadnu sočne, meke iznutra, drže se lepo i svaki zalogaj je kao treba.

Napravite ih jednom ovako i starih recepata se više nećete sećati.

