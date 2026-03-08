Uz ovaj jednostavan trik čak i pire krompir pripremljen bez ulja i mleka postaje kremast, ukusan i savršen kao posni obrok.

Nikad bolji pire krompir bez ulja i mleka za post na vodi – ovaj trik menja sve.

Priprema pirea tokom posta često deluje kao izazov – kako napraviti kremast i ukusan pire krompir bez ulja i mleka?

Stručnjaci i iskusni kuvari otkrivaju jednostavan trik koji menja pravila igre i pretvara običan krompir u neodoljiv obrok.

Ovaj recept je idealan za sve koji poste, ali i za one koji žele lagan, zdrav i ukusan obrok. Uz par malih tajni, vaš pire krompir neće zaostajati ni po teksturi ni po ukusu za onim klasičnim varijantama.

Tajna savršenog posnog pirea

Najvažniji element je pravilan izbor krompira i priprema sa vodom. Krompir bogat skrobom (beli krompir), uz pažljivo kuvanje i ovaj mali trik koji i dobijate glatku, kremastu teksturu bez dodataka mleka i masnoće.

Trik je u postepenom dodavanju male količine vode u kojoj se kuvao krompir, dok se pasira. Na taj način pire ostaje mekan i svilenkast, ali ne i razvodnjen.

Zašto je ovo savršen recept za posni pire

Ovaj recept ne koristi ulje, maslac, mleko niti pavlaku, pa je potpuno postan, a opet:

kremast i ukusan

zdrav i lagan

pogodan za sve uzraste

jednostavan i brz za pripremu

Zahvaljujući ovom triku koji menja pravila igre, postni obrok dobija kvalitet koji zadovoljava i one koji nisu na postu.

Praktičan recept za svaki dan

Sastojci:

1 kg krompira

voda za kuvanje

so po ukusu

po želji: malo biljnog mleka ili maslinovo ulje

Priprema:

Oljuštite krompir i isecite na jednake komade. Stavite u šerpu i nalijte dovoljno vode da pokrije krompir.

Kuvajte dok krompir ne omekša.

Pasirajte krompir postepeno dodajući deo vode u kojoj se kuvao.

Dodajte so i po želji malo biljnog mleka ili maslinovog ulja. Poslužite toplo.

Pire krompir tokom posta ne mora da bude prazan, bezukusan i bezličan! Uz ovaj jednostavan trik , dobija se kremast, ukusan i zdrav obrok koji će zadovoljiti sve ukuse.

Ovo je savršen način da uživate u pireu i tokom posta bez kompromisa u ukusu.

