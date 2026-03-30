Nikad ne solite džigericu pre prženja: Potopite je u ovo i biće mekana kao duša, bukvalno se topi u ustima

Većina ljudi pogrešno sprema džigericu i zato ispadne tvrda i suva. Jedan trik menja sve – biće mekana kao duša i topiće se u ustima.

Mnogi prave istu grešku – posole džigericu pre nego što je stave u tiganj i onda se pitaju zašto je tvrda i suva. Istina je jednostavna: ako želite da bude mekana i sočna, postoji jedan mali trik koji sve menja.

Ako ste se makar jednom razočarali u ukus džigerice, verovatno je razlog upravo u tome. Ali dobra vest je da se to lako ispravlja – i razlika se vidi već pri prvom zalogaju.

Potopite je u mleko – i zaboravite na tvrdu džigericu

Pre nego što krenete sa prženjem, džigericu obavezno potopite u mleko. Neka odstoji najmanje 30 minuta, a ako imate vremena, ostavite je i do sat vremena.

Mleko izvlači gorčinu, omekšava strukturu mesa i ublažava jak miris koji mnogima smeta. Posle ovog koraka, razlika je očigledna – džigerica postaje mnogo prijatnija za jelo, čak i onima koji je inače izbegavaju.

Ovo nije nikakav novi trik – ovo su radile i naše bake, i to sa razlogom.

So dolazi tek na kraju

Ovo pravilo mnogi zanemare, a upravo ono odlučuje da li će jelo biti savršeno ili razočaranje.

Džigerica se ne soli pre prženja. Kada dodate so unapred, ona izvlači sokove iz mesa i ono se tokom pečenja suši i postaje tvrdo.

Zato se so dodaje tek na kraju, kada je džigerica već gotova. Tako zadržava prirodnu sočnost i ostaje mekana iznutra.

Kratko prženje pravi razliku

Još jedna stvar koja pravi razliku je vreme pripreme. Džigerica se ne prži dugo. Dovoljno je par minuta sa svake strane, na srednje jakoj vatri.

Ako je ostavite predugo u tiganju, brzo će izgubiti mekoću i postaće žilava. Cilj je da spolja dobije blagu koricu, a iznutra ostane mekana i sočna.

U tom trenutku dolazi do onog efekta koji svi žele – da se bukvalno topi u ustima.

Mali trik za još bolji ukus

Ako želite još bolji rezultat, možete dodati malo crnog luka pred kraj prženja. On daje aromu i savršeno se slaže uz džigericu.

Beli luk je takođe dobar izbor, ali ga dodajte tek na kraju da ne bi zagoreo i postao gorak. Neki dodaju i par kapi limuna neposredno pre serviranja – to daje svežinu i dodatno ističe ukus.

Džigerica može biti jedno od najlepših jela na stolu – samo je važno da je pripremite na pravi način.

Sledeći put kada je budete pravili, setite se ovog pravila: bez soli na početku i obavezno mleko. Razlika će vas iznenaditi.

