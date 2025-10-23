Nikad niste probali ovako dobru pileću čorbu – kafanski recept, baš kako su ga pravile i naše bake!
Baka je uvek imala tajni sastojak za savršenu čorbu – ljubav! Njen recept za pileću belu čorbu jednostavno je neodoljivog ukusa, baš kao i iz najbolje kafane u gradu.
Uz samo par sastojaka i malo vremena provedenog u kuhinji, možete stvoriti ovaj gastronomski delikates koji će oduševiti vaše čulo ukusa. Pileće meso se meša sa mirisnim povrćem i začinima, stvarajući harmoniju ukusa koja će vas sigurno oduševiti.
Ova čorba nije samo hrana, već i putovanje kroz vreme koje vas vraća u nezaboravne trenutke provedene sa bakom.
Sastojci:
2 glavice crnog luka
2 šargarepe
2 veća krompira
300 gr belog mesa
kašika brašna
so, biber
2 žumanca
150 mililitara kisele pavlake
2 kašike limunovog soka
list peršuna
Priprema:
Crni luk iseckajte na sitno i stavite da se dinsta na ulju. Belo pileće meso isecite na tračice ili kockice, pa ga dodajte luku kada postane staklast.
Preko mesa sipajte malo brašna i nastavite sa dinstanjem.
Posle nekoliko minuta počnite da dolivate vodu. Zatim dodajte šargarepu i krompir koje ste prethodno očistili i iseckali na sitno.
Posolite, dodajte biber i suvi začin, pa nalijte vodom i kuvajte na tihoj vatri.
Kada je gotova, šerpu pomerite sa vatre. Umutite žumanca sa kiselom pavlakom, pa ulijte u čorbu.
Dobro promešajte čorbu, kako bi se pavlaka i žumanca sjedinili sa ostalim sastojcima.
Za dodatni ukus dodajte limunov sok, peršun i pečene krutone.
Prijatno!
(blic.rs)
