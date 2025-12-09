Nikad više nadimanje od pasulja – dovoljan je jedan jeftin sastojak koji svi imamo

Zaboravite na težinu. Nadimanje od pasulja postaje prošlost uz ovaj jednostavan trik iz kuhinje. Uživajte u omiljenom jelu bez neprijatnosti.

Koliko puta ste odustali od čorbastog pasulja samo zbog nadimanja od pasulja koje uvek sledi? Obožavamo ga, a opet ga izbegavamo zbog one neprijatne težine i gasova. Dosta je bilo odricanja – rešenje je već kod vas u kuhinji: kašičica obične sode bikarbone dok se pasulj kuva. Ukus ostaje isti (čak bogatiji), a nadimanje od pasulja nestaje kao rukom odneseno. Probajte sledeći put i vratićete omiljeno jelo na sto zauvek.

Osnovni razlog zašto pasulj izaziva tegobe su složeni šećeri, takozvani oligosaharidi, koje naš organizam teško vari jer nemamo odgovarajuće enzime za njihovu razgradnju. Ovi šećeri stižu do debelog creva netaknuti, gde ih bakterije razgrađuju, stvarajući gasove. Dodavanjem sode bikarbone u vodu tokom kuvanja, pomažete da se ovi šećeri razbiju pre nego što jelo uopšte stigne na vaš tanjir. Ovo je stari, provereni trik koji iskusne domaćice koriste decenijama, a nauka ga je i potvrdila.

Kako sprečiti nadimanje od pasulja pravilnom pripremom?

Da biste postigli najbolji efekat i osigurali da ručak prođe bez posledica, proces pripreme je ključan. Nije dovoljno samo ubaciti pasulj u šerpu; potreban je mali ritual koji pravi ogromnu razliku. Pratite ove korake i gledajte kako vaš omiljeni obrok postaje lagan kao pero:

Prvi korak je obavezno potapanje pasulja preko noći. Zrna bi trebalo da odstoje u vodi najmanje 8 sati. Nakon toga, tu vodu prospite i isperite zrna. Kada stavite pasulj da se kuva u prvoj vodi, sačekajte da proključa. Ključni momenat je dodavanje jedne ravne kašičice sode bikarbone u tu prvu vodu. Pustite da vri 10 do 15 minuta. Primetićete penu – to je znak da soda deluje i izvlači teške sastojke iz zrna. Nakon toga, prospite tu vodu, isperite pasulj toplom vodom i nalijte novu, vruću vodu za nastavak kuvanja. Na ovaj način, nadimanje od pasulja se svodi na minimum, a zrna će biti mekša i ukusnija.

Saveznici iz tegle sa začinima: Čubar i Nana

Pored sode bikarbone, postoje i prirodni saveznici koji dodatno olakšavaju varenje. Ako želite potpunu sigurnost, u jelo ubacite i određene začine koji deluju umirujuće na stomak:

Čubar: U narodu poznat kao „biljka za pasulj“, ovaj začin direktno smanjuje stvaranje gasova.

Nana (Menta): Listići sveže ili suve nane u kuvanju pomažu da se smiri želudac.

Kumin: Iako daje specifičan ukus, izuzetno je efikasan protiv nadimanja.

Ne dozvolite da nadimanje od pasulja odlučuje šta ćete jesti.

Nema lepšeg mirisa od onog kada se iz kuhinje širi domaći čorbasti pasulj, a cela kuća već slini. Uz samo kašičicu sode bikarbone dok se kuva, taj isti pasulj ostaje gust, ukusan i topao, a više niko ne trpi posledice posle ručka.

Iznenadite ukućane već sutra, sedite zajedno za sto i uživajte u svakom zalogaju, bez ikakve brige. Pasulj se vratio, nadimanje je otišlo.

