Nikad više suvo i žilavo – dinstano meso koje se topi u ustima, gotovo za 30 minuta

Ne morate više da brinete o suvom i žilavom mesu, jer postoji jednostavan trik da dobijete savršeno dinstano meso koje se topi u ustima za samo 30 minuta! Ključ je u pravilnoj pripremi i brzom dinstanju koje zadržava sve sokove unutar mesa.

Zašto mi je meso uvek suvo i žilavo?

Vaše meso je suvo i žilavo verovatno zbog predugog kuvanja na visokoj temperaturi ili nedovoljno tečnosti. Mnogi misle da dinstano meso mora da se kuva satima, ali uz prave korake, to uopšte nije tačno.

Evo, iskreno da vam kažem, i ja sam se borila sa tim. Nekad sam mislila „ma, što duže, to bolje“, ali onda bih dobila nešto što je moglo da posluži za đon. Ali, otkrila sam neke cake koje su mi promenile život u kuhinji, verujte mi!

Kako da dinstano meso bude mekano i sočno?

Za mekano i sočno dinstano meso, važno je da ga naglo propržite pre dinstanja i zatim ga kuvate na umerenoj temperaturi sa dovoljno tečnosti, poklopljeno, dok se svi sokovi zadržavaju unutra.

To je ona fora, znate? Kao kad uhvatite nešto pa ne date da pobegne. Ista stvar sa sokovima u mesu. A tek kad krene da miriše po celoj kući… ma, fantazija!

Kako pripremiti meso za dinstanje da bude savršeno?

Za savršeno dinstano meso, najpre ga isecite na manje, jednake komade, posolite, pobiberite i kratko propržite na jakoj vatri sa svih strana. To će zatvoriti pore i sačuvati sokove.

1. Priprema mesa: Uzmite junetinu, svinjetinu ili piletinu, isecite je na kockice otprilike 2×2 cm. Pobrinite se da su komadi ujednačeni da bi se ravnomerno kuvali.

2. Začinite po ukusu: Posolite, pobiberite i dodajte malo aleve paprike ili nekog drugog omiljenog začina. Nemojte štedeti, to je pola ukusa!

3. Naglo prženje: U dubljoj šerpi ili tiganju zagrejte ulje na jakoj vatri. Kada se ulje dobro zagreje, ubacite meso i pržite ga kratko, po 2-3 minuta sa svake strane, dok ne dobije lepu, rumenu koricu. Ovo je ključni korak!

Koji sastojci su mi potrebni za brzo dinstanje?

Za brzo dinstanje mesa potrebni su vam meso po izboru, crni luk, beli luk, malo ulja, tečnost (voda, bujon ili vino) i začini po želji, kao što su so, biber i paprika.

Ja obično volim da dodam i koju šargarepu i malo celera, čisto da dobije na punoći ukusa. Nije obavezno, ali daje ono „nešto“ što se pamti.

Korak po korak: Recept za dinstano meso gotovo za 30 minuta

Ovo je recept koji mi je postao pravi spas, kada želim nešto ukusno, a nemam puno vremena.

1. Izdinstajte luk: Kada ste meso propržili i izvadili ga sa strane, u istu šerpu dodajte sitno seckani crni luk. Dinstajte ga na umerenoj vatri dok ne postane staklast i mekan, oko 5-7 minuta. Dodajte i sitno seckani beli luk pred kraj dinstanja.

2. Vratite meso i dodajte tečnost: Vratite proprženo meso u šerpu sa lukom. Dodajte šolju vode, bujona ili crnog vina – šta god imate pri ruci. Tečnosti ne treba biti previše, tek toliko da prekrije dno šerpe i da se meso dinsta, a ne kuva.

3. Dinstanje pod poklopcem: Smanjite vatru na najniže, poklopite šerpu i ostavite da se dinsta 20-ak minuta. Povremeno promešajte i proverite da li ima dovoljno tečnosti. Ako je potrebno, dodajte još malo.

4. Završni dodaci: Nakon 20 minuta, meso će biti neverovatno mekano. Dodajte još začina po ukusu ako mislite da je potrebno. Neki vole da na kraju dodaju i malo pavlake za kuvanje ili malo brašna razmućenog u vodi za gušći sos.

Zaključak:

Eto, vidite da nije nauka! Dinstano meso koje se topi u ustima, a gotovo za 30 minuta, je prava stvar kad vam se žuri, a želite da jedete nešto kvalitetno i ukusno. Probajte, nećete se pokajati!

