Nikad više suvo meso iz rerne: Mesari koriste ovaj trik pre samog sečenja za najsočnije pečenje iz rerne

Najsočnije pečenje iz rerne nije slučajnost već rezultat starog trika. Primenite ovu proverenu metodu i oduševite sve goste odmah.

Da li vam se često dešava da meso spolja pregori, a unutra ostane suvo i žilavo? Ipak, najsočnije pečenje iz rerne ne zahteva nikakvo posebno umeće. Rešenje leži u jednom jednostavnoj stvari koji mesari redovno primenjuju. Zaboravite na komplikovane marinade i previše začina. Pravilan pristup pripremi donosi pečenje koje izgleda kao iz vrhunskog restorana.

Koji je najbolji postupak za obradu mesa

Najbolji postupak podrazumeva suvo usoljavanje mesa noć pre pečenja i obavezno odmaranje gotovog komada na sobnoj temperaturi pre sečenja. Tako vlakna zadržavaju sve prirodne sokove unutar samog komada mesa.

Kako se dobija najsočnije pečenje iz rerne

Priprema počinje mnogo pre nego što uključite šporet. Izvadite meso iz frižidera barem sat vremena pre pečenja. Hladan komad gurnut u vrelu sredinu doživljava temperaturni šok. Zbog toga se vlakna grče i istiskuju tečnost, pa savršeno pečeno meso postaje nemoguća misija.

Osušite površinu papirnim ubrusom. Vlaga je najveći neprijatelj dobre teksture. Dobro utrljajte krupnu morsku so sa svih strana. So izvlači vlagu na površinu, ali se ona potom vraća u meso i omekšava ga iznutra. Ovakva priprema prazničnog pečenja daje sjajan rezultat svaki put.

Pre nego što meso uopšte stigne do pleha, obratite pažnju na rezanje. Oštrim nožem plitko zasecite kožu u obliku rombova. Pazite da ne zarežete preduboko u samo meso. Ovaj korak omogućava da se masnoća ravnomerno topi i preliva preko celog komada. Upravo to masno kupanje čini da meso dobije svoju specifičnu, bogatu aromu.

Tajna hrskave kožice krije se u temperaturi

Mnogi greše jer odmah pojačaju grejače na maksimum. Pravilno pečenje zahteva strpljenje i lagano podizanje toplote.

Primenite sledeće korake za idealan rezultat:

Pecite meso prva dva sata na nižoj temperaturi, oko 160 stepeni.

U pleh obavezno sipajte malo vode, vina ili domaće supe.

Prekrijte komad folijom kako para ne bi pobegla i isušila površinu.

Skinite foliju poslednjih pola sata i pojačajte rernu na 220 stepeni.

Ovaj temperaturni skok stvara onaj prepoznatljivi zvuk pod zubima. Sočna svinjetina iz rerne mora imati tu savršenu ravnotežu između meke unutrašnjosti i staklaste spoljašnjosti.

Zašto vreo komad mora kratko da odstoji

Najveća greška nastaje kada izvadite pleh i odmah uzmete nož u ruke. Ako odmah isečete vreo komad, svi sokovi će iscuriti na dasku. Dobićete suve i bezukusne parčiće mesa.

Ostavite komad da odstoji barem dvadeset minuta. Tokom ovog hlađenja, sokovi se ravnomerno raspoređuju nazad kroz mišićna vlakna. Meso postaje meko, a svaki zalogaj se bukvalno topi u ustima.

Takođe, izbor prave posude olakšava ceo proces. Koristite teške, tučane pekače ili duboke keramičke posude. Tanki limeni plehovi prebrzo provode toplotu i često izazivaju zagorevanje dna. Ako nemate adekvatan pekač, obavezno stavite rešetku na dno. Vaša sočna svinjetina iz rerne biće mnogo ukusnija ako vreo vazduh slobodno cirkuliše sa svih strana.

Još jedan koristan savet odnosi se na premazivanje. Tokom poslednje faze, kada skinete foliju, prelijte kožicu sa par kašika otopljene masti ili piva. Pivo sadrži šećere koji se brzo karamelizuju na visokoj toploti. Ovako priprema prazničnog pečenja dobija potpuno novu dimenziju ukusa, uz predivnu zlatno-braon boju.

Kada usvojite ovaj jednostavan mesarski trik za pečenje, više nećete praviti greške. Vaši gosti će tražiti parče više, a vi ćete uštedeti vreme i trud.

Koliko dugo se peče svinjsko meso u rerni?

Opšte pravilo je da se svinjetina peče oko sat vremena po kilogramu težine, na umerenoj temperaturi od oko 180 stepeni.

Kada se stavlja folija preko mesa?

Foliju stavite odmah na početku pečenja kako biste zadržali vlagu. Skinite je tek poslednjih trideset minuta da kožica postane hrskava.

Zašto je pečenje tvrdo i žilavo?

Meso obično postane žilavo ako se peče prekratko na prejakoj vatri ili ukoliko se iseče odmah po vađenju iz vrele rerne.

Koju grešku ste vi najčešće pravili prilikom pripreme mesa za praznike i da li imate svoj tajni začin?

