Nikada više se nećete mučiti dok pravite ajvar: 3 genijalna trika za brzo ljuštenje paprika

Guljenje pečenih paprika može biti zamorno, ali uz prave metode sve ide brzo i jednostavno. Donosimo trikove kojima ćete olakšati pripremu ajvara, salata ili svake druge paprike u samo par poteza.

Parna kupka za ljuštenje

Odmah nakon pečenja paprike prekrijte aluminijskom folijom ili stavite u veliku činiju s poklopcem. Para će omekšati kožicu i olakšati njeno skidanje. Nakon desetak minuta, dok su paprike još tople, ogulite ih pomoću čačkalice ili vrha noža.

Kupka u vodi

Još jedan praktičan način je da pečene paprike stavite u posudu s hladnom vodom i kratko promešate. Koža će se odvojiti sama od mesa. Taj „ukusni“ odliv vode ne bacajte – iskoristite ga kao aromatičnu bazu za supe i sosove s blagom dimljenom notom.

Papirnata vrećica kao steam-box

Dok su paprike vrele, ubacite ih u papirnatu vrećicu i nežno zatvorite otvor. Parenje unutar vrećice omekša kožicu za tren i štiti vas od pare. Nakon što se ohlade, jednostavno izvučete paprike i rukama ili viljuškom povučete kožicu.

Uz ove tri tehnike guljenje pečenih paprika postaće brz i zabavan deo pripreme ajvara, bez zamorne borbe sa kožicom. Samo odaberite omiljeni metod i uživajte u savršenoj zimnici ili svežoj salati!

