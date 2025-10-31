Niko im ne može odoleti: Ruske piroške koje se tope u ustima i skoro ništa ne koštaju

Pripremite ruske piroške koje se tope u ustima – ne koštaju skoro ništa, a idealne su za svaku priliku. Ceo komšiluk će vas moliti za recept!

Postoji razlog zašto su ruske piroške omiljeni specijalitet širom sveta. Ova verzija, napravljena sa testom od krompira, garantuje neverovatnu mekoću – doslovno se tope u ustima.

Ako tražite idealan, jeftin i zasitan obrok koji će oduševiti celu porodicu, ovo tradicionalno jelo je savršen izbor. Idealne su za doručak, večeru ili užinu.

Sastojci:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutiti u posudi, dodati 3 kašike mleka i ostaviti da ukisne. U poseban sud staviti kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodati kvasac. Sve dobro izmešati, posoliti i ostaviti da testo nadođe. Testo nakon toga izručiti na dasku i podeliti na četvrtaste komade, nadevati mešavinom pavlake i mlevene šunke. Zavijati kao piroške, pa pržiti na dosta masti.

Ruske piroške dokazuju da najbolja jela ne moraju biti skupa. Podelite ih sa porodicom i prijateljima. Uživajte u ukusu tradicije koji će vas vratiti u detinjstvo.

Prijatno!

(Telegraf.rs)

