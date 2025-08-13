Nisu dovoljni samo voda i so: Ovo je tajni sastojak zbog kojeg kuvani krompir ima neodoljiv ukus

Krompir je omiljena namirnica u svakoj kuhinji, ali priprema često zna da bude dosadna: voda, so i gotovi smo. Međutim, postoji mali trik koji će potpuno promeniti teksturu i ukus, a verovatno ga već imate u ormariću.

Zašto voda i so nisu dovoljni

Kada kuvate krompir samo u vodi sa solju, deo skroba izlazi na površinu i krompir može da se raspadne ili upije previše vode. To je vaša svakodnevna metoda, ali ne daje onaj savršeno čvrst oblik i intenzivan ukus koji biste želeli.

Trik sa sirćetom

Dok krompir kuva, posle otprilike 15 minuta dodajte u šerpu jednu kašičicu sirćeta (alkoholno ili vinsko) zajedno sa solju. Sirće će formirati tanku spoljašnju „koricu“ na krompiru, zbog čega ono zadrži oblik i ne upije višak tečnosti. Ovo je dovoljno da četiri do pet srednjih krompira ostanu kompaktni, ali i nežni.

Kako pH pomaže ukusu i teksturi

Kiselost sirćeta sprečava razgradnju pektina u krompiru, pa se ne raspadaju ćelije biljke i ne gubi se aroma. Ukus postaje intenzivniji, a sam krompir dobija prijatnu blagu kiselkastu notu. Ako vam sirće nije pri ruci, limunov sok deluje potpuno isto – ali daje i osvežavajuću citrusnu aromu.

Sledeći put kada kuvate krompir, ne zaboravite na ovaj jednostavan sastojak. Rezultat će biti savršeno čvrst, aromatičan i pun ukusa!

