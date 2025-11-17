Obavezno dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus: Ukiseli se brže, ne kvari se, a ukus osvaja

Ren je ključni sastojak koji trostruko poboljšava kiseli kupus: brže kiseli, garantuje da se neće pokvariti, a ukus je neponovljiv – upravo zato ga domaćice vekovima čuvaju kao tajnu savršenog recepta.

Kiseli kupus nazivaju „superhranom“ jer obiluje brojnim vitaminima, posebno vitaminom C. Pored toga, sadrži i vitamine A1, B1, B2, B3, B6, B12, K i E. Pored toga Obiluje i mineralima poput kalcijuma, fosfora, kalijuma, magnezijuma, gvožđa.

Ukoliko kiselite kupus kod kuće, veoma je korisno da znate koja namirnica može da mu poboljša ukus, ali i spreči kvarenje. Reč je o renu. Ren može da ubrza proces kiseljenja, spreči kvarenje i da poboljša ukus kiselog kupusa.

Šaku kukuruza možete dodati ako želite da kiseli kupus poprimi zlatnožutu boju. Ljubitelji pikantnih ukusa, mogu dodati i ljutu papriku. Lovorovi listu su takođe dobra ideja.

Trik za ribanac: Kako popuniti kacu?

U kacu možete dodati vrećice u kojima je iseckan i posoljen kupus. Vrećice treba da budu probušene, kako bi cirkulisala slana voda. Njih je potrebno ugurati između glavica kupusa i njima popuniti prostor. Na taj način dobićete iz iste kace i kupus ribanac.

Osim što je praktičan i zdrav, kiseli kupus ima i posebnu ulogu u našoj tradiciji. U mnogim domaćinstvima priprema kiselog kupusa označava početak zime i okupljanje porodice oko zajedničkog posla. Ren, kukuruz, ljuta paprika ili lovor dodaju se prema ukusu, ali svaki dodatak nosi i simboliku – od snage i otpornosti do topline doma.

Kada se kupus dobro ukiseli, postaje osnova za mnoga jela: od sarme i podvarka, do jednostavne salate koja prati gotovo svaki obrok. Njegova hranljiva vrednost i dugotrajnost čine ga nezamenljivim u zimnici. Posebno je cenjen zbog probiotika koji nastaju tokom fermentacije, pa povoljno deluje na varenje i imunitet. Upravo zato kiseli kupus nije samo hrana, već i deo kulture i zdravog načina života.

Ako mu dodate ren, dobićete zimnicu koja će trajati mesecima i obradovati svakog gosta za trpezom.

(Stvar ukusa)

