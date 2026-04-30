Obavezno uradite jednu stvar pre nego što spremite roštilj, sprečićete loše efekte po zdravlje

Stručnjaci veruju da marinada smanjuje štetne i kancerogene materije za čak 90 procenata. Obavezno uradite ovo.

Jednu stvar obavezno uradite pre nego što spremite roštilj. Na taj način ćete sprečiti loše efekte koje ima na zdravlje. Stručnjaci su upozorili da meso pripremljeno na roštilju može da sadrži potencijalno kancerogena jedinjenja. Međutim, stavljanje mesa u marinadu moglo bi da umanji potencijal tih štetnih efekata.

Prvi maj je „pred vratima“, a ovaj dan mnogi će provesti u prirodi, uz roštilj. Ovaj praznik koji se obično provodi negde u zelenilu obožavaju i deca, kako zbog toga što mogu slobodno da se igraju napolju, tako i zbog jela napolju, što za većinu zaista ne predstavlja uobičajen dan.

Roštilj u prirodi sjajna je prilika da porodice provedu dan zajedno, zabavljajući se, u miru. Ono na šta treba obratiti pažnju je upravo roštilj, odnosno priprema mesa na roštilju. Veruje se da je meso pripremljeno na roštilju faktor rizika za nastanak karcinoma i to posebno tumora debelog creva.

Iako verovatno ne jedete roštilj svakodnevno pa da vas to zabrine, dobro je da znate da istraživanja navode da se štetne posledice pripreme mesa na roštilju mogu sprečiti malim kulinarskim trikovima. Oni čak za 90 odsto mogu da spreče razvoj opasnih slobodnih radikala. Obavezno uradite neke stvari dok pripremate meso za roštilj.

Mariniranje mesa skoro „obavezno“

Istraživanje iz 2008. ističe da bi mariniranje mesa moglo da za 90 odsto da umanji delovanje određenih kancerogenih supstanci. One nastaju tokom pečenja mesa na roštilju. Reakcija koja dovodi do stvaranja HCA (heterocikličnih amina koji su mogući kancerogeni) uočava se samo na prvih 3 do 4 mm površine mesa, navodi jedan od istraživača dr Skot Smit sa Državnog univerziteta u Kanzasu.

Smit ističe da marinada sadrži vredne antioksidante koji mogu smanjiti delovanje slobodnih radikala. Antioksidansi se mogu naći u marinadi višanja, bobica, citrusa i biljnih začina. Neka istraživanja preporučuju, pre pečenja na roštilju, mariniranje mesa u soku od limuna i bosiljka.

Nema jasnih dokaza da obična marinada može da spreči razvoj svih mogućih kancerogenih materija koje nastaju pri pripremi mesa na roštilju, smatra onkolog dr Misa Karimi sa City of Hope Orange County Lennar Foundation Cancer Center u Irvinu u Kaliforniji.

Marinadu obavezno uradite. I pored toga što priprema mesa u marinadi neće smanjiti sve rizike, meso koje je potopljeno u marinadu na 30 minuta može smanjiti mogućnost razvoja kancerogenih materija, veruju stručnjaci.

„Još nema jasnog odgovora na pitanje u kojoj meri antioksidansi koje sadrži marinada snižavaju koncentraciju štetnih jedinjenja“, kaže dr Karimi.

Delovanje začina: ruzmarina, bosiljka, origana

Potrebno je više dodatnih istraživanja. Međutim, smatra se da marinada od začinskog bilja, nane, ruzmarina, timijana, bosiljka i origana ima najviše dobrih antioksidanata koji mogu da zaštite naše zdravlje. Ukoliko volite meso preliveno sosom, savet je da se sos doda na kraju pripreme jela.

Potrebno je maksimalno zaštiti meso od ugljenisanja, jer ako se ono prepeče dolazi do lučenja HCA koji može oštetiti strukturu DNK i stvoriti mogućnost za razvoj ozbiljnih bolesti.

Luk nikako uz roštilj, salata obavezno

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić ranije je za TV Prva govorio o tome kako treba pripremiti i jesti roštilj da bi se izbegle neke loše posledice po zdravlje, uključujući i nadimanje.

„Jaču hranu, bogatu, neutrališe dobra salata. Zeleniša da bude mnogo! Kupus salata, zelena salata, celer, da znate da se celer dodaje. To je od kapitalnog značaja zbog karotenoida, luk nadima jer promoviše probiotske materije. Od njega i ožednimo. To nije komforni osećaj, ja to ne bih savetovao osim mladog luka, to je druga priča“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com