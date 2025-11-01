Omiljeni doručak iz bivše Juge – bolje nego uštipci, toliko dobar da se topi u ustima (recept)

Omiljeni doručak iz bivše Juge – bolje nego uštipci, toliko dobar da se topi u ustima.

Peksimeti, poznati i kao brzi uštipci koji ne zahtevaju čekanje da testo naraste, to je upravo onaj doručak koji budi nostalgična sećanja na Jugoslaviju.

Sastojci:

– 600 g brašna

– 300 ml tečnog jogurta

– 2 jaja

– 50 ml toplog mleka

– 1 prašak za pecivo

– so

– ulje za prženje

Priprema: U veću činiju staviti brašno, prašak za pecivo i so. Izmešati pa dodati jaja, jogurt i mleko. Umutiti sve i umesiti u testo koje se ne lepi. Razvaljati na kuhinjski pult pa iseci kocke koje ćete pržiti u ulju.

Testo koje se ocedilo od ulja mazati sa džemom, paštetom ili kajmakom i jesti uz čaj.

Ovaj jednostavan i brz recept za peksimete vraća nas u dane bivše Jugoslavije, donoseći ukuse iz detinjstva i budeći sećanja nostalgična jutra. Za razliku od klasičnih uštipaka, peksimeti su lagani, mekani i toliko ukusni da se tope u ustima, a pritom se prave bez čekanja da testo naraste. Garantuju da ćete svako jutro početi sa osmehom. Isprobajte ih i uživajte u ukusu koji spaja tradiciju i jednostavnost.

Savršen način da jutro započne ukusno i radosno.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za ovaj ukusni doručak!

(kurir.rs)

