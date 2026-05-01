Ostalo vam je mesa od roštilja? Evo posle koliko dana više nije za jelo, ma koliko vam žao bilo da ga bacite

Ispekli ste previše za 1. maj? Saznajte koliko dugo su bezbedni ostaci od roštilja u frižideru i kako da ih pravilno sačuvate za sutra.

Ostaci od roštilja: Koliko dugo su bezbedni nakon današnjeg uranka?

Danas se širom Srbije dimi sa svih strana, a dok uživamo u prazniku, jedno je sigurno – biće mesa i za sutra.

Ipak, ostaci od roštilja zahtevaju pažljivo rukovanje već od trenutka kada ih skinete sa žice, kako praznično uživanje ne bi pokvarilo stomak.

Važno je da plan napravite odmah danas, jer greške u čuvanju počinju čim se poslednji gost skloni od stola.

Pravilo dva sata: Ključna granica

Dok traje slavlje, meso često ostaje na stolovima satima, što je najveća opasnost po zdravlje.

Ostaci od roštilja ne smeju provesti duže od 120 minuta na sobnoj temperaturi pre nego što završe u frižideru.

Ako je meso stajalo na suncu dok ste vi odmarali, rizik od kvarenja raste sa svakim dodatnim satom.

Bakterije se u takvim uslovima razmnožavaju brzinom koju ne možete videti niti osetiti mirisom.

Frižider nije svemoćan

Kada meso konačno sklonite, znajte da u frižideru ostaci od roštilja imaju svoj „rok trajanja“ od najviše 3 do 4 dana.

To znači da meso koje ispečete danas, u petak, treba da se pojede najkasnije do utorka ujutru.

Temperatura u frižideru mora biti podešena na 4°C ili niže kako bi meso ostalo bezbedno.

Obavezno koristite posude sa dobrim poklopcem kako miris dima ne bi prešao na ostale namirnice, ali i da se meso ne bi isušilo.

Kako prepoznati da je meso ipak „prošlo“

Čak i ako se držite rokova, uvek pre jela proverite stanje mesa svojim čulima.

Bilo kakva lepljiva sluz na ćevapima ili krmenadlama je znak da je proces kvarenja uveliko počeo.

Miris ne sme da bude kiselkast, a boja mesa ne sme da vuče na sivu ili zelenkastu nijansu.

Ako niste sigurni koliko je meso stajalo na stolu pre hlađenja, bolje je da ga bacite nego da rizikujete.

Zdravlje je uvek važnije od onih par komada mesa koji su vam ostali u činiji.

Pravilno podgrevanje za sutrašnji ručak

Sutra, kada budete želeli da dovršite današnji roštilj, nemojte ga samo „smlačiti“.

Meso treba zagrejati tako da u sredini bude vrelo, idealno na temperaturi od preko 70 stepeni.

Najbolje je da to uradite u rerni ili u tiganju sa par kašika vode ili bujona, kako bi se meso zapravo prokuvalo na pari.

Mikrotalasna je brza, ali često ostavlja delove mesa hladnim, što nije bezbedno za osetljivije stomake.

Piletinu i mleveno meso tretirajte sa posebnom pažnjom jer su oni najosetljiviji na razvoj štetnih bakterija.

SAVET Višak mesa koji ne pojedete do sutra uveče, odmah zamrznite. Tako je bezbedno do 3 meseca i idealno za brze tortilje ili paste.

Može li meso koje je prenoćilo van frižidera?

Ne. Ako je stajalo duže od 2 sata na sobnoj temperaturi, rizik od trovanja je prevelik.

Koliko dugo piletina sme da stoji?

Piletina je osetljivija; pojedite je u roku od 48 sati ili je bacite.

Kako da podgrejano meso ne bude suvo?

Poklopite ga u tiganju uz par kapi vode – para će mu vratiti sočnost.

