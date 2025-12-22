Hranu je grehota baciti, a nije ni pametno danima podgrevati. Umesto bacanja, zamrzavanje je najbolji način da sačuvate ukus domaće hrane.

Kako sačuvati hranu posle slave. Naime, nakon Nikolj­dana gotovo u svakoj kući ostane ista slika – malo ribe, lonac pasulja i poneka sarma koja je „preživela“ slavu.

Grehota je baciti, a nije ni pametno danima podgrevati. Dobra vest je da se većina slavske hrane može bezbedno zamrznuti i sačuvati za dane kada vam zatreba brz, domaći obrok. Evo kako to da uradite jednostavno, pravilno i bez kvarenja ukusa,

Kako zamrznuti ribu sa slave

Ako je riba kuvana ili pečena (a ne pržena), može bez problema u zamrzivač. Ohladite je potpuno – nikad ne zamrzavajte toplu hranu. Skinite je sa kostiju ako možete, biće praktičnije kasnije. Spakujte u manje porcije, u plastične posude ili kese za zamrzavanje. Izbacite višak vazduha i obavezno napišite datum. Riba u zamrzivaču može stajati do 2 meseca. Kad je budete koristili, najbolje je da se polako odledi u frižideru i potom lagano zagreje ili iskoristi za riblju paštetu ili čorbu.

Pasulj – zahvalan za zamrzavanje

Pasulj je jedno od jela koje se najlepše zamrzava i skoro uopšte ne menja ukus. Ohladite ga potpuno. Ako ima zapršku, još bolje – ona čuva teksturu. Sipajte u plastične posude, ali ne punite do vrha (pasulj se širi). Zamrzavajte u porcijama „za jedan obrok“. U zamrzivaču može stajati do 3 meseca. Kad ga odledite, dodajte malo vode i kratko prokuvajte – biće kao tek skuvan.

Sarma – zlato koje se čuva

Sarma je možda i najbolja za zamrzavanje, čak je mnogi namerno prave „za zamrzivač“. Zamrzavajte je kuvanu, sa malo sosa. Najbolje je slagati je u posude jednu do druge, da se ne raspadne. Ako imate samo par komada, slobodno ih spakujte zajedno. Sarma može stajati do 3 meseca, a neki kažu i duže – ali što pre, to bolje. Nekoliko zlatnih pravila za zamrzavanje slavske hrane. Hranu zamrzavajte najkasnije 2 dana nakon slave. Ne zamrzavajte ponovo ono što je već bilo odmrznuto. Uvek obeležite posudu: šta je unutra i kog datuma. Odmrzavajte polako, u frižideru – ne na sobnoj temperaturi.

Slavska trpeza je znak obilja i blagoslova, ali prava mudrost domaćice vidi se i posle slave. Umesto bacanja, zamrzavanje je najbolji način da sačuvate trud, vreme i ukus domaće hrane, prenosi k1infor.rs.

