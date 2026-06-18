Ova brza pita sa jogurtom obara s nogu, a pripremićete je za tren: Postaće vam recept broj 1

Recept koji je gotov za tren oka. Ova brza pita sa jogurtom je savršen izbor za doručak ili večeru - jednostavna, sočna i ukusna!

Pite su godinama nezaobilazan deo naših trpeza, omiljene zbog svoje jednostavnosti i punog ukusa. Iako ne postoji jedan „savršen“ recept, domaćice su tokom vremena usavršile tehnike kojima se postiže vrhunski rezultat uz minimalan trud. Ako tražite pouzdano rešenje za doručak ili večeru, brza pita sa jogurtom je izbor koji vas nikada neće izneveriti.

Priprema je toliko laka da ćete ovaj recept vrlo brzo staviti na prvo mesto svoje liste omiljenih jela.

Zbog čega je ova brza pita sa jogurtom idealan obrok

Kada vam je potrebno jelo koje se priprema „s nogu“, brza pita sa jogurtom pokazuje svoju pravu vrednost. Zbog jogurta i kisele vode, testo ostaje mekano i sočno, dok kore postaju hrskave taman koliko treba.

To je pouzdan recept koji garantuje uspeh svaki put, štedeći vaše vreme u kuhinji, a pritom pružajući ukućanima topao i ukusan obrok koji se uvek traži za repete.

Šta vam je potrebno od sastojaka

Ovaj recept se oslanja na namirnice koje već imate u frižideru:

500g kora za pitu

3 jajeta

500ml jogurta

kisela voda (po potrebi za savršenu teksturu smese)

1dl ulja

so po ukusu

sir po izboru (preporuka: stariji, slaniji sir)

Priprema:

Postupak je vrlo direktan i omogućava vam da budete gotovi za manje od pola sata. U odgovarajućoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt, ulje i malo kisele vode kako bi smesa bila laganija.

Ukoliko dodajete sir, sada je trenutak da ga izdrobite i umešate u smesu.

Zagrejte rernu na 200 stepeni i pripremite pleh tako što ćete ga blago premazati uljem. Ređajte kore tako što ćete na dno staviti dve kore, premazati ih pripremljenim nadevom, i ponavljati postupak dok ne potrošite materijal.

Pitu možete slagati u slojevima ili je urolati, u zavisnosti od toga šta vam je praktičnije. Pecite 15 do 20 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.

Trikovi za još bolji ukus i hrskavost

Iako je recept osnovno jednostavan, uz nekoliko sitnica vaša brza pita sa jogurtom može biti još bolja.

Za bogatiji ukus, umesto običnog sira koristite stari, punomasni sir koji će dati finu slanu notu.

Ako želite dodatnu hrskavost, poslednju koru premazanu smesom pospite sa malo susama pre pečenja.

Takođe, nakon što je izvadite iz rerne, prekrijte je krpom na pet minuta – ovaj trik će omekšati gornje kore i sprečiti da se previše isuše, osiguravajući da svaki zalogaj bude savršeno mekan i sočan.

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