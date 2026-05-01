Ova domaća čorba je pravi spas za imunitet i creva – pravi se brzo, a nestaje sa tanjira još brže

Domaća čorba za imunitet smiruje creva i podiže odbranu organizma. Skuvajte je danas i osetite razliku već posle prvog zalogaja.

Kada vas iznenadi promaja ili stomak počne da pravi nepodopštine, domaća čorba za imunitet je prvo što treba da vam se nađe na šporetu. Pravi se brzo, od namirnica koje već imate, a deluje uvek kao poručena.

Zašto baš čorba za jačanje imuniteta deluje tako brzo

Topla bistra tečnost hidrira sluzokožu creva i smiruje upalu. Bujon iz kostiju ili povrća donosi minerale, aminokiseline i kolagen. Đumbir, beli luk i kurkuma rade kao prirodni antiseptici. Sve to zajedno daje organizmu gorivo bez napora za varenje.

Sastojci koji čine razliku

pileći but sa kostima ili kosti junetine za bujon

šargarepa, celer, peršun koren i crni luk

parče svežeg đumbira veličine palca

tri čena belog luka i kašičica kurkume

limunov sok, so, biber u zrnu i lovorov list

Kako se sprema lekovita domaća čorba korak po korak

Stavite meso sa kostima u hladnu vodu i polako zagrevajte. Skidajte penu strpljivo, jer od toga zavisi bistrina. Posle dvadeset minuta dodajte krupno seckano povrće i začine. Kuvajte na tihoj vatri još četrdeset minuta, nikako na ključanju.

Kada se meso odvaja od kosti, izvadite ga i procedite tečnost. Vratite komadiće mesa, dodajte sok od pola limuna i sveže seckani peršun. Limun na kraju budi sve arome i pomaže apsorpciju gvožđa iz povrća.

Tajni potez koji svi propuštaju

Đumbir nemojte sitno seckati niti rendati na početku. Narežite ga na debele ploške i ubacite poslednjih petnaest minuta kuvanja. Tako čorba dobije blagu pikantnu notu bez gorčine, a etarska ulja ostaju aktivna i posle skidanja sa vatre.

Koja čorba je najbolja za creva i imunitet

Najbolja je bistra čorba od pilećih kostiju ili povrća, kuvana minimum sat vremena na tihoj vatri, sa đumbirom, belim lukom i limunom. Ona hidrira sluzokožu, smanjuje nadutost i podstiče rad korisnih bakterija u crevima.

Koliko često treba jesti toplu čorbu za imunitet

U sezoni virusa dovoljno je dva do tri puta nedeljno, po jedna duboka šolja. Ako se oporavljate od antibiotika ili stomačne tegobe, slobodno svaki dan. Prema istraživanju objavljenom u časopisu „Chest“, pileća supa može imati blago protivupalno dejstvo na gornje disajne puteve, što dodatno objašnjava njenu reputaciju u narodnoj medicini.

Najčešće greške zbog kojih krepka domaća supa izgubi snagu

kuvanje na jakoj vatri, pa bujon postaje mutan i težak

dodavanje soli na početku, što izvlači previše vode iz mesa

preterano dugo kuvanje povrća, koje onda postaje bljutavo

korišćenje kocki za supu umesto pravih kostiju

preskakanje limuna na kraju, čime ukus ostaje plitak

Ako želite gušći obrok, dodajte šaku domaćih rezanaca ili kuvanog pirinča direktno u tanjir. Topla čorba za imunitet tako postaje pun ručak, a creva i dalje rade lagano. Ne zaboravite da je odmorite poklopljenu deset minuta pre serviranja, jer ukusi tek tada legnu.

Domaća čorba dobra za creva nije čarobna, ali je dosledna. Skuvana sa pažnjom, ona radi tiho i sigurno. Probajte recept ovog vikenda i obratite pažnju kako se osećate sutradan ujutru.

Da li čorba treba da se kuva poklopljena ili otklopljena?

Otklopljena na tihoj vatri, da bi se penuša mogla skidati i da tečnost lagano isparava. Poklopite je tek na samom kraju da se ukusi sjedine.

Može li se domaća čorba zamrznuti?

Može, najbolje bez rezanaca i krompira. Bujon u staklenim teglama izdrži do tri meseca u zamrzivaču bez gubitka ukusa.

Šta dodati ako je čorba bljutava?

Kašičicu limunovog soka, prstohvat krupne soli i sveže mleveni biber. Ako i dalje fali dubina, ubacite parče parmezanove kore tokom kuvanja.

