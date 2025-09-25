Ova domaća supa je melem za creva, kažu da je dobra i protiv prehlade – pravi se za 10min, osvežava i okrepljuje

Najbrža i najjednostavnija supa na svetu – ipak, i pored svega toga nimalo joj ne manjka ukusa!

Ova sjajna supa se na provansalskom naziva Aigo boulido što bukvalno znači „ključala voda“. Samo ime sugeriše da se pravi veoma jednostavno, ali joj ukus zato nimalo ne manjka – čak naprotiv!

Sastojci:

– litar vode (za 3 ili 4 osobe)

– soli po ukusu

– jedan list sušenog lovora

– par sušenih listića žalfije

– 3 srednja čena belog luka

– biber po želji

– hleb – manje kriške, kačkavalj, malo maslinovog ulja

Priprema:

Vodu posolite, ubacite beli luk, list lovora i kada proključa kuvajte poklopljeno 10-15 minuta. U međuvremenu na malo maslinovog ulja prepecite hleb dok lepo ne porumeni. Dok je hleb još topao izrendajte malo kačkavalja na na vrhu. Sklonite supu sa vatre, dodajte listiće žalfije i poklopite.

U svaki tanjir ubacite po jedan skuvani čen belog luka i izgnječite, stavite prepečeni hleb sa kačkvaljem, dodajte bibera po želji i prelite sa supom (lovor i žalfiju možete pre toga ukloniti iz tečnosti).

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

