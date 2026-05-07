Ova musaka sa tikvicama je sočnija, lakša i gotova bez po muke – mnogo je bolja od one obične

Ova Musaka sa tikvicama je laka, sočna i gotova brže nego što mislite. Klasična musaka sa krompirom često ispadne teška, masna i mokra na dnu. Ova varijanta sa tikvicama menja sve. Tikvice puštaju manje vode ako ih pravilno pripremite, a jelo dobija blagu i skoro kremastu teksturu koja ne opterećuje stomak.

U pitanju je porodični recept koji se godinama dorađuje. Tajna je u jednoj sitnici koju većina preskoči, a o njoj malo niže. Pre toga, evo šta vam treba.

Sastojci za sočnu musaku sa tikvicama

Količine su za pleh srednje veličine, otprilike 25×30 cm. Dovoljno za četiri do šest osoba.

1 kg mladih tikvica (tikvice tipa beli patišon ili obične zelene)

500 g mlevenog mesa (junetina ili mešano)

2 srednje glavice crnog luka

2 čena belog luka

3 kašike ulja

So, biber, malo aleve paprike

Peršun, sveži

Za preliv pripremite: 3 jaja, 200 ml kiselog mleka, 200 g pavlake, kašiku brašna i prstohvat soli.

Priprema musake sa tikvicama korak po korak

Tikvice operite i isecite na kolutove debljine oko pola centimetra. Posolite ih i ostavite u cediljki najmanje 20 minuta. Ovo je ključ celog recepta. Tikvice puste vodu, pa kasnije ne kvase musaku odozdo.

Dok tikvice odstoje, propržite sitno seckani luk na ulju dok ne omekša. Dodajte mleveno meso i mešajte dok ne promeni boju. Ubacite beli luk, alevu papriku, biber i so. Krčkajte desetak minuta na tihoj vatri. Na kraju umešajte iseckan peršun.

Slaganje musake sa tikvicama u plehu

Tikvice ocedite i lagano pritisnite papirnim ubrusom. Pleh nauljite. Slažite redom: red tikvica, pa sloj mesa, pa opet red tikvica. Završite sa tikvicama na vrhu.

Pecite na 200 stepeni oko 20 minuta, dok tikvice ne porumene. Tek onda preliv ide preko, i to je tajna sočnosti. Ako prelijete pre pečenja, dobićete vodnjikavu masu.

Kako napraviti savršen preliv

U dubokoj činiji umutite jaja sa pavlakom i kiselim mlekom. Dodajte kašiku brašna i so. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Prelijte preko musake i vratite u rernu na još 20 do 25 minuta, na 180 stepeni.

Kada preliv dobije zlatno-žutu boju, musaka je gotova. Ostavite je da odstoji najmanje 15 minuta pre sečenja. Tako se sokovi slegnu, a parčići ostaju celi na tanjiru.

Zašto je musaka sa tikvicama bolja od klasične

Lakša je za varenje, ne nadima i ne zahteva sate provedene u kuhinji. Tikvice se kuvaju mnogo brže od krompira. Kalorijski je znatno povoljnija, a ukus je istovremeno blag i bogat. Idealna je za letnje dane kada je teško jelo poslednje što vam treba.

Najčešća greška koju pravite

Većina ljudi ne posoli tikvice unapred. Rezultat je kupatilo na dnu pleha i raskvašeno jelo. Druga greška je preliv nabačen prerano. Tikvice moraju prvo da se zapeku, tek onda ide jajna smesa. Bez ovoga, najbolji recept neće spasiti situaciju.

Da li tikvice za musaku treba guliti

Mlade tikvice ne morate da gulite, kora je tanka i mekana. Starije tikvice ogulite jer kora ostaje tvrda nakon pečenja.

Može li musaka sa tikvicama da se zamrzne

Može, ali samo pečena i potpuno ohlađena. Tekstura preliva nakon odmrzavanja je nešto mekša, ali ukus ostaje odličan.

Čime mogu da zamenim pavlaku u prelivu

Umesto pavlake odlično ide gusti jogurt ili pavlaka za kuvanje. Izbegavajte slatku pavlaku jer menja ukus jela.

