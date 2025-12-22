Ova pogača se ne mesi i tajni je recept najboljih domaćica: Meka kao pamuk, a ukus je prava fantazija

Ova pogača se ne mesi, a meka je kao pamuk. Bukvalno se razlistava pod prstima, a ukus je prava fantazija – recept koji vredi zlata.

Ova pogača je spas za svaku domaćicu – mekana je kao pamuk, miriše na detinjstvo i gotova je bez muke.

Svi volimo miris domaće pogače koji ispuni celu kuću, ali retko ko od nas ima vremena da satima mesi testo i čeka da ono nekoliko puta naraste. Upravo zato je ovaj recept postao apsolutni hit.

Zamislite pogaču koja je spolja hrskava, a unutra toliko vazdušasta da se bukvalno razlistava pod prstima – i to bez ijednog minuta mučnog mešenja!

Ako ste mislili da je za savršenu pogaču potrebno majstorstvo, ovaj recept će vas razuveriti.

Sastojci:

500g mekog brašna (tip 400)

400ml mlake vode

1 kesica suvog kvasca (ili 20g svežeg)

1 kašičica šećera (da „probudi“ kvasac)

1,5 kašičica soli

3 kašike ulja

1 kašika sirćeta (ono daje testu tu neverovatnu mekoću i sprečava da se mrvi sutradan).

Priprema:

U mlaku vodu stavite šećer i kvasac. Ostavite par minuta da zapeni. To je znak da će vaša pogača biti „živa“ i meka.

U veću posudu prosejte brašno (prosejavanje je ključno za vazdušastost!). Dodajte so, ulje, sirće i nadošli kvasac. Sada uzmite običnu drvenu varjaču i mešajte dok se sve ne sjedini. Dobićete mekano, lepljivo testo – baš takvo treba da bude! Zaboravite na dodavanje još brašna, u tome je najveća greška.

Pokrijte posudu krpom i ostavite na toplom mestu oko 45 minuta. Testo treba da se udvostruči i postane puno mehurića vazduha.

Nauljenim rukama ili špatulom nežno prebacite testo u podmazan pleh. Nemojte ga pritiskati, samo ga lagano razvucite ka ivicama. Ostavite da odmori još 15 minuta dok se rerna greje na 200 stepeni.

Premažite pogaču mešavinom ulja i malo vode (ili žumancetom ako volite sjaj) i pospite susamom. Pecite je oko 25-30 minuta dok ne dobije onu prepoznatljivu dukat-žutu boju.

Trikovi da vam uvek uspe (čak i ako ste početnik)

Mnogi misle da je mešenje ključ, ali kod ove pogače tajna je u vlažnosti testa. Ne treba vam iskustvo, samo pratite ova tri pravila:

Voda ne sme da „peče“: Ako je voda pretopla, ubićete kvasac. Mora biti prijatno mlaka, tek toliko da je ne osećate na prstu.

Ne dodavajte brašno: Testo će biti lepljivo i to je u redu. Što je mekše pod varjačom, to će biti vazdušastije kad se ispeče. Ako dodate previše brašna, dobićete običan, tvrd hleb.

Gde da raste? Testo voli mir. Stavite ga u isključenu rernu – tamo nema promaje i temperatura je uvek ista. To je trik koji garantuje da će se pogača udvostručiti.

Kako da ostane meka i sutradan?

Iako se obično razgrabi dok je još vrela, postoji caka da ostane sveža i narednog jutra. Tajna je u onoj kašiki sirćeta koju smo dodali – ono deluje kao prirodni konzervans i drži vlagu unutra. Čim se prohladi, umotajte je u čistu pamučnu krpu, pa u običnu kesu. Biće kao da je tek izašla iz rerne.

Ova pogača je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najukusnije. Kada je prvi put budete lomili rukama (jer se ovakva pogača nikada ne seče nožem!), znaćete zašto je ovaj tajni recept najboljih domaćica zlata vredan.

Podelite recept sa prijateljicom koja uvek kaže da joj „testo ne ide od ruke“, biće vam zahvalna!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com