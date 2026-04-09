Ova posna pita sa krompirom pravi se za tren: Hrskava, sočna i uspeva svaki put

Prava posna pita sa krompirom - kora moćno krcka, a unutrašnjost je bogata i sočna. Sprema se brzo, a ukus je onaj starinski koji svi traže.

Dobra pita se prepoznaje čim se iznese na sto – po boji kore i mirisu koji ne dopušta da čekate da se ohladi. Posna pita sa krompirom koju ćete napraviti po ovom receptu ima sve ono što jedna prava pita treba da ima: spolja kora koja puca pod zubima, a unutra bogat, sočan nadev koji se prosto topi.

Uz nekoliko osnovnih sastojaka i ovaj način slaganja, sve je gotovo za tren, a svako parče ispadne savršeno pečeno, puno nadeva i hrskavo baš kako treba.

Sastojci za posnu pitu sa krompirom:

500 g tankih posnih kora

1 kg krompira

2 glavice crnog luka

2 dl kisele vode i 1 kesica praška za pecivo

Ulje, so, dosta bibera i kašičica suve paprike

Priprema:

Luk sitno iseckajte i propržite na ulju. Dodajte krupno rendan krompir, so, dosta bibera i suvu papriku. Sve kratko dinstajte par minuta – tek toliko da krompir „povuče“ aromu luka i začina.

U činiji pomešajte kiselu vodu, malo ulja i prašak za pecivo. Ova smesa je presudna jer će podići kore i učiniti da posna pita sa krompirom bude laka i krckava.

Podmažite pleh i na dno stavite tri kore. Ostale kore kratko umočite u tečnost sa kiselom vodom, blago ih zgužvajte i ređajte u pleh. Između njih bogato rasporedite nadev od krompira.

Sve zatvorite poslednjom korom i prelijte ostatkom tečnosti. Pecite na 200°C oko pola sata, dok pita ne postane tamno-zlatna i potpuno hrskava.

Tri greške koje kvare posnu pitu

Čak i ako pratite recept u gram, ove tri sitnice mogu potpuno da vam upropaste trud i pretvore vrhunsko jelo u razočaranje:

Zaboravili ste da iscedite krompir

Ovo je najčešći razlog zašto posna pita ispadne „vodenasta“. Kada izrendate krompir, obavezno ga rukama blago iscedite od viška vode pre nego što ga sjedinite sa lukom. Ako to ne uradite, unutrašnjost će biti gnjecava, bez obzira na to koliko je rerna jaka.

Štedite na biberu

Krompir „trpi“ začine, a bez bibera je jednostavno prazan i bezličan. Ne bojte se da ga pošteno pobiberite – to je onaj tajni sastojak koji pitu čini pikantnom i tera na još jedan zalogaj.

Čekate da se rerna ugreje sa pitom unutra

Pitu nikako ne stavljajte u hladnu ili mlaku rernu. Ona mora da „uleti“ na visoku temperaturu kako bi kora odmah počela da se peče i stvara onaj hrskavi sloj. Ako se rerna greje polako, kore će samo upiti ulje i postati žilave.

Pazite na ove detalje i vaša posna pita biće ona o kojoj se priča danima.

Kako da kora ostane hrskava satima

Čim izvadite tepsiju iz rerne, ostavite je desetak minuta na miru. Tada se fil unutra lepo ‘stegne’, a kora postane baš onako moćno hrskava i ostane takva satima

Više ne morate da razmišljate šta da spremate za post ili doručak – ova posna pita sa krompirom je rešenje koje se pojede do poslednje mrvice.

