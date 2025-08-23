Ova preukusna večera košta manje od 500 dinara – a nahrani celu porodicu

Večera koja miriše na dom, košta manje od 500 dinara i okuplja celu porodicu za stolom.

Ako mislite da za manje od 500 dinara ne možete da spremite večeru koja će nahraniti celu porodicu – razmislite ponovo. Ovaj recept je dokaz da domaćinska toplina ne mora da košta bogatstvo. I ne, nije supa iz kesice. Ovo je prava, mirisna, zasitna večera koju ćete praviti opet.

Šta vam treba od sastojaka

Za ovu čaroliju na tanjiru potrebni su:

500 g krompira

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

200 g mlevenog mesa (ili pasulja ako ste u štedljivom modu)

začini: so, biber, aleva paprika, malo suvog bilja

kašika ulja

opcionalno: parče hleba ili domaće pogače

Sve ovo možete kupiti u lokalnoj prodavnici i uklopiti se u budžet od 500 dinara, čak i uz današnje cene.

Priprema bez stresa

U tiganju propržite luk i šargarepu, dodajte mleveno meso i začine. Kada se sve sjedini, ubacite krompir isečen na kockice i nalijte vodom da ogrezne. Poklopite i kuvajte dok krompir ne omekša. Na kraju možete dodati malo brašna za gustinu ili kašiku pavlake ako imate.

Zašto ova večera radi

Zasitna je, topla, mirisna i podseća na detinjstvo. Nema komplikovanih koraka, sve se sprema u jednom tiganju, a ukus je kao da ste se baš potrudili. Idealna je za radne dane kad nemate snage ni volje, ali želite da porodica jede nešto domaće.

Mali trik za dodatni efekat

Ako imate domaći hleb ili pogaču – servirajte uz obrok. Ako ne, tostirajte parče običnog hleba na tiganju. Dodajte malo belog luka i maslinovog ulja – i eto restoranskog doživljaja za male pare.

Ovaj recept je nastao iz potrebe, ali ostao iz ljubavi. Jer kad se jede zajedno, i najjednostavnije jelo postaje praznik. Probajte, pa javite – da li je i kod vas mirisalo na dom?

