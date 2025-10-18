Ova sorta kupusa izgleda savršeno – ali ti se raspadne u kaci pre decembra

Savršen na oko, katastrofa u kaci — otkrivamo zašto ti zimnica propada i kako da je spasiš.

Ako ti se kupus raspada u kaci pre decembra, verovatno koristiš sortu koja lepo izgleda, ali ne trpi dug boravak u vodi — i to je cela istina.

Nažalost, mnogi se zalete za „lepim glavama“ na pijaci, ne znajući da neke sorte jednostavno nisu za kiseljenje.

Kako da prepoznaš sortu kupusa koja nije za kiseljenje?

Kupus koji se brzo raspada u kaci obično ima sledeće osobine:

Glava je velika, ali lagana kad je podigneš. Listovi su tanki i lako se cepaju. Nema izražen miris kad se preseče. Brzo pušta vodu i postaje kašast već posle 2–3 nedelje.

Takve sorte su često hibridi uzgajani za svežu potrošnju, ne za fermentaciju.

Koje sorte kupusa su provereno dobre za kiseljenje?

Najbolje se pokazale sorte kao što su:

Futoški kupus — stara domaća sorta, čvrsta i otporna. Bravo F1 — hibrid, ali stabilan u fermentaciji. Varaždinski — sporije kisne, ali traje do marta.

Ove sorte imaju debele listove, kompaktnu glavu i dug vek trajanja u kaci.

Kako da sprečiš da ti kupus propadne pre slave?

Ne kupuj kupus samo „na oko“ — pitaj prodavca za sortu.

Biraj glavice koje su teške i zbijene. Ne stavljaj u kacu kupus koji je već bio na mrazu. Dodaj malo vinskog sirćeta u vodu — usporava kvarenje. Redovno skidaj penu i proveravaj da li je sve pod vodom.

Zašto je važno da kupus izdrži do decembra (i duže)?

Zato što većina domaćinstava kiseli kupus krajem oktobra ili početkom novembra. Ako se sorta raspadne do decembra, nemaš ni za sarmu, ni za podvarak, ni za salatu. A to je ozbiljan problem kad dođu slave i praznici.

Kako da znaš da ti kupus kreće da propada?

Voda postaje mutna i neprijatnog mirisa

Listovi se raspadaju pri dodiru

Pojavljuje se sluzava masa između slojeva

Ako to vidiš — kasno je. Moraš da baciš celu turu.

Kako da izaberem pravi kupus za kiseljenje?

Koja sorta je najbolja za kiseljenje?

Futoški kupus je klasik — čvrst, ukusan i traje do proleća.

Da li mogu da kiselim kupus iz marketa?

Možeš, ali rizikuješ — često su to sorte za salatu, ne za fermentaciju.

Kako da znam da li je kupus dobar za kiseljenje?

Težak, čvrst, bez oštećenja i sa izraženim mirisom kad se preseče.

Šta da radim ako mi kupus počne da se raspada?

Nažalost, nema spasa. Moraš da ga baciš i naučiš lekciju za sledeći put.

Mogu li da pomešam više sorti u jednoj kaci?

Možeš, ali slabija sorta može da pokvari celu turu. Bolje ne rizikuj.

Ne nasedaj na izgled. Kupus za kiseljenje mora da bude izdržljiv, ne samo lep. Ako ti se već desilo da ti se raspao u kaci — nisi jedini. Ali sledeći put, biraj proverene sorte i ne štedi na savetu.

