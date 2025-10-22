Ova zaboravljena torta je nekad bila ponos svake domaćice – ali sada opet postaje popularna.

Žito torta – umetničko delo domaće kuhinje! Ova klasična poslastica je vremenom pala u zaborav, ali zaslužuje mesto u srcu svakog ljubitelja slatkiša. Svi koji su ikada probali recept za ovu tortu znaju koliko je bogatog ukusa, sa odličnom kombinacijom oraha i muškatnog oraščića koji daje poseban šmek kao sastojak. I što je najbolje – njena priprema nije nikakva misterija!

Sastojci:

Za jednu koru (x4)

– 4 belanca

– 90 g šećera

– 30 g brašna

– 50 g oraha

Za fil:

– 1 l mleka

– 16 žumanaca

– 350 g šećera

– 400 g oraha

– 250 g maslaca

– 140 g brašna

– muskatni orah po ukusu

Priprema:

Umutiti belanca u penu i postepeno dodavati šećer. Kada dobijete čvrsto testo, lopaticom umesiti brašno i orahe. Prečnik pleha za koru treba da bude 27 cm. Pecite u zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 20 minuta. Tako napraviti 4 kore.

Za fil pomešati malo mleka sa žumancima i brašnom, a ostatak staviti na šporet da provri sa šećerom. Kada provri, lagano umesajte umućena žumanc, i kuvajte dok se ne zgusne. U vruć fil umesajte puter i orahe i dodajte muškatni oraščić po ukusu. Ostaviti da se dobro ohladi.

Redjati tortu – sloj kore, sloj fila, pa ukrasiti. Ostavite da odstoji nekoliko sati i spremno je za serviranje.

Žito torta nije samo obična poslastica – ona nosi duh prošlih vremena, toplinu doma i sećanja na naše bake. Svaki sloj, svaki zalogaj priča priču o strpljenju, ljubavi i pažnji u pripremi.

