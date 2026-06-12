Ovaj keto hleb pravi se od samo 4 sastojka: Toliko je ukusan da niko ne veruje da nema brašna

Konačno recept za keto hleb koji uspeva svima. Bez žitarica i brašna, dobijate savršen doručak koji vas drži sitim satima.

Svi znamo onaj osećaj kada odlučite da promenite ishranu, a prvo što vam nedostaje jeste parče vrućeg hleba uz kafu ili doručak. Ovaj keto hleb je pravo otkriće jer vam omogućava da uživate u mekanom zalogaju bez grama brašna, žitarica ili bilo kakvih semenki.

Mnogi zbog toga odustaju već nakon par dana, ali tajna je zapravo jednostavna.

Toliko je lagan i ukusan da niko ko ga proba neće poverovati da u njemu nema ničeg „zabranjenog“.

Zašto će vas ovaj recept oduševiti

Ono što ovaj keto hleb čini posebnim jeste njegova neverovatna prilagodljivost. Pošto je neutralnog ukusa, savršeno ide uz apsolutno sve. Zamislite ga namazanog domaćim kajmakom, krem-sirom ili možda puterom koji se polako topi na toploj površini.

Ako niste baš strogo na dijeti, slobodno ga namažite i džemom ili paštetom – tekstura je toliko fina da će vas podsetiti na najbolje pekarske proizvode, samo mnogo zdravije.

Kada ga jednom napravite, shvatićete da je keto hleb postao neizostavan deo vaše kuhinje, jer priprema ne zahteva sate stajanja pored šporeta niti komplikovane tehnike.

Sastojci za keto hleb:

3 sveža jajeta

3 pune kašike krem-sira ili gustog grčkog jogurta

pola kašičice praška za pecivo

malo soli po ukusu

Priprema:

Pre nego što počnete, zagrejte rernu na 150 stepeni. Tajna dobrog rezultata je u strpljenju sa jajima. Odvojte belanca od žumanaca. Žumanca umutite sa krem-sirom (ili jogurtom) dok ne dobijete glatku smesu, a belanca sa praškom za pecivo umutite u čvrst, beli sneg koji se ne odvaja od posude.

Sada dolazi ključni trenutak: špatulom, vrlo nežno i polako, sjedinite belanca sa žumancima. Nemojte koristiti mikser u ovom koraku, jer želite da sačuvate tu vazdušastu strukturu koja čini da vaš keto hleb bude mekan kao duša.

Dodajte soli po ukusu. Kašikom vadite smesu na pleh obložen pek-papirom, oblikujući lepinjice. Ako više volite formu klasičnog veknastog hleba, sipajte smesu u plići kalup, ali pazite da kalup bude dovoljno prostran – ovaj keto hleb tokom pečenja naraste, pa mu treba prostora da ne bi „pobegao“ preko ivica.

Pecite na 150 stepeni oko dvadesetak minuta, dok ne dobije lepu, zlatkastu boju. Kada ga izvadite, pustite ga da se samo malo prohladi, iako znamo da ćete jedva čekati da ga probate.

Dobićete savršen, prozračan obrok koji vas zasiti, a ne ostavlja onaj težak osećaj nadutosti koji često imamo posle običnog testa.

Uživajte u svakom zalogaju!

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