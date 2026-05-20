Ovaj prosti postupak pre kuvanja daje pirinču hrskavu teksturu i bolji ukus, a malo ko to radi

Uradite ovo pre kuvanja pririnča i neverovatno ćete mu poboljšati ukus, a biće rastresit, blago kremast, hrskav i aromatičniji. Ovaj prosti postupak pre kuvanja pirinča retko ko se seti da primeni.

Sigurno vam se nekad desilo da kuvani pirinač završi lepljiv, bez ukusa i sa grudvicama koje se raspadaju na tanjiru. Iako je jednostavna hrana, način pripreme u velikoj meri utiče na konačni rezultat.

Pirinač kuvan na puteru ispada pahuljastiji i ukusniji jer puter oblaže zrna i sprečava njihovo lepljenje tokom kuvanja.

Kako puter menja teksturu pirinča

Puter deluje kao zaštitni sloj oko svakog zrna. Kada se pirinač kratko prži na masti, površina se blago zatvara i sporije upija vodu. Ovaj prosti postupak smanjuje mogućnost prekuvanja i lepljenja. Istovremeno, razvija se blaga orašasta aroma koja pirinču daje dublji ukus.

Slična tehnika se koristi u pripremi rižota, gde se pirinač prvo prepekuje na masti da bi zadržao svoju teksturu.

Sastojci:

200 g pirinča

1 kašika putera

400 ml vode

1 kocka pilećeg bujona (po želji)

Priprema:

Ispirajte pirinač pod hladnom vodom da biste uklonili višak skroba. Istopite puter u tiganju na srednjoj vatri.

Dodajte oceđeni pirinač i prepecite ga jedan do dva minuta dok zrna ne porumene i ne dobiju aromu orašastih plodova.

U šerpi prokuvajte vodu. Po želji dodajte pileći bujon za dodatni ukus.

Dodajte prepečeni pirinač, smanjite vatru, pokrijte i kuvajte oko 15 minuta dok tečnost ne ispari.

Nakon kuvanja, ostavite pirinač pokriven pet minuta, a zatim ga promešajte viljuškom.

Rezultat je pirinač koji ostaje odvojen, blago kremast i aromatičniji nego kada se kuva samo u vodi.

