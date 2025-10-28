Ovaj sastojak čini čudo kad pržite ribu: Neprijatni mirisi nestaju, a ukus je fantastičan!

Ovo je tajna za savršenu ribu – samo jedan sastojak rešava problem neprijatnih mirisa i garantuje fantastičan ukus!

Ribu svi obožavamo, ali muke sa neprijatnim mirisom koji se uvuče u svaki deo kuhinje svi dobro znamo. Taj problem rešava jedan jednostavan sastojak koji sigurno već imate u frižideru! Zaboravite na žilave komade i teške mirise, jer ova tajna čini pravo čudo i potpuno menja vaš način prženja.

Tajna je u mleku: Zašto čini čudo i kako se tačno prži?

Nije tajna da ponekad riba, naročito rečna, ima jači, neprijatan miris. Ako želite da budete sigurni da će Vam uvek ispasti savršeno mekano i ukusno, a da mirisi potpuno nestanu, morate da u tiganj dodate mleko!

Primenite trik na sledeći način: U tiganj sipajte oko 100 do 125 ml mleka (otprilike pola šolje). Mleko zagrejte, ali nemojte čekati da provri. Kada se mleko ugreje, dodajte ribu i pržite je normalno. Prženje u mleku čini da riba bude neverovatno mekana i upravo ovaj napitak upija sve nepoželjne mirise.

Posna varijanta i trik za bolji ukus

Ukoliko spremate posnu ribu, nema problema! Koristite bilo koju posnu varijantu mleka, poput bademovog, ovsenog ili sojinog. Rezultat je identičan! Nakon što jednom probate ovaj trik, više nikada nećete pržiti ribu na stari način. Uživajte u savršenom ukusu bez neprijatnih mirisa!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com