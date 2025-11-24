Ovaj sastojak potpuno menja testo, napravićete savršene palačinke, mekše i lepše nego ikad

Svaki put kad pravite palačinke dodajte u smesu i mrvicu sode bikarbone pored već klasičnih sastojaka. Napravićete savršene palačinke!
Za ukusne, mekane i sočne palačinke potreban je dobar recept, odnosno dodavanje nekih tajnih sastojaka u onu, već klasičnu recepturu – brašno, jaja, so/šećer i mleko.
U smesu bi trebalo dodati malo sode bikarbone, dobićete savršene palačinke.
Sastojci:
- 1 jaje
- 200 ml mleka
- 250 ml vode
- 200 gr brašna
- prstohvat soli
- 1/4 kašičice sode bikarbone
- 2 kašike ulja
- Ulje za premazivanje tiganja
Priprema:
Sve tečne sastojke sjedinite, pa dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Smesu dobro umutite tako da nema grudvica. Dodajte na kraju ulje, pa ponovo sve izmešajte.
Tiganj za palačinke zagrejte na maksimalnoj temperaturi, a onda je smanjite malo (7 od 9 podeoka).
Pecite palačinke, ređajte ih jednu na drugu, a sud na kome su gotove palačinke poklopite. Tako će duže ostati tople, a sutradan će biti jednako mekane i ukusne.
Palačinke filujte slatkim ili slanim nadevom po želji.
