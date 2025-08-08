Ovaj tajni sastojak pretvara svako jelo u specijalitet kao iz restorana

Mislili ste da su vrhunski ukusi rezervisani samo za skupe restorane? Greška. Sve što vam treba je jedan jednostavan dodatak na kraju pripreme da svaki obrok zablista kao da ga je skuvao vrhunski kulinarski majstor.

Mali dodatak, veliki efekat

Restorani širom sveta kune se u staru francusku tehniku “monter au beurre” – jednostavno umešaju hladan komad maslaca u završnoj fazi kuvanja. Dok se maslac topi, formira se emulzija koja jelo bogato oblaže finom kremastom notom i zaokružuje sve ukuse.

Kako pravilno koristiti maslac

Za najbolji rezultat, izaberite kvalitetan neslani maslac sa visokim procentom masti. Isecite ga na male kockice i ubacite neposredno pre nego što sklonite jelo sa vatre. Kašičica ili dve tokom poslednjih 20–30 sekundi dovoljne su da se maslac potpuno otopi i veže sos.

Gde ga možete primeniti

U sosovima za pastu ili rižu

Prelivima za pečeno povrće

Čorbama i krem supama

Pohovanim ili pečenim komadima mesa

Pirinču, krompiru i povrtnim pireima

Saveti profesionalaca

Ako želite dodatni luksuz, pred kraj umešajte i malo limunove korice ili svežeg bilja uz maslac. Na taj način dobićete blagu kiselkastu notu i osvežavajuću aromu, a maslac će naglasiti sve ostale ukuse.

Isprobajte ovaj trik već danas i gledajte kako čak i najobičniji obrok dobija reputaciju restoranskog specijaliteta.

