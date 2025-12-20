Ovaj trik čini palačinke savršenim, nikad više neće biti gumene i suve: Ključan je ovaj momenat

Nikad više neće biti gumene ili suve, ovaj trik čini palačinke savršenim. Ključan je jedan korak koji mnogi preskaču
Ne postoji ništa bolje od mirisa sveže pečenih palačinki koji se širi kuhinjom. Bilo da ih volite sa čokoladnim namazom, džemom, orasima ili samo posute šećerom, savršene palačinke moraju biti tanke, meke i elastične. Ako ponekad ne ispadnu kako želite – previše su debele, pucaju ili su previše gumene – ne brinite! Donosimo vam jednostavan trik koji će svaki put ispasti savršeno!
Ključ je u kombinaciji sastojaka i pravilnom odmoru testa. Dodavanje malo mineralne vode učiniće ih prozračnijima, dok će mešavina odmarati omogućiti da se brašno ravnomerno hidrira i da palačinke budu mekane i bez grudvica.
Sastojci za palačinke:
- 2 jaja
- 250 g običnog brašna
- 300 ml mleka
- 200 ml mineralne vode
- Prstohvat soli
- 1 kašika šećera
- 1 kašika ulja ili rastopljenog putera
- Malo ulja za tepsiju
Priprema:
U velikoj činiji umutite jaja, pa dodajte mleko, so i šećer. Postepeno dodajte brašno uz stalno mešanje da ne bi došlo do grudvica. Sipajte mineralnu vodu i lagano mešajte. Na kraju dodati ulje ili puter i sve još jednom sjediniti. Ostavite smešu da odstoji najmanje 20-30 minuta. Ovo je ključ za savršenu teksturu! Zagrejte tiganj na srednjoj vatri i premažite ga kaplju ulja. Sipajte malu količinu testa i vrtite posudu da se ravnomerno rasporedi. Kada ivice počnu da boje i pojavljuju se mehurići, pažljivo okrenite palačinku i pecite još 20-30 sekundi.
Bonus trik: Ako želite ekstra mekane palačinke, u smesu dodajte kašiku pavlake – rezultat će vas oduševiti!
