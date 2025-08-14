Ovako dobar recept za posne mekike još niste probali – svideće će se čak i onima koji ne poste

Posna varijanta mnogima omiljenog jela koja je ništa manje ukusnija nego mrsna.

Evo kako da napravite najsočnije posne mekike koje će vas oduševiti:

Sastojci:

– Susam

– Brašno

– So

– Šećer

– Ulje

– Pšenične mekinje

– Suvi kvasac

– Papir za pečenje

– Topla voda

Uputstvo:

1. Prvo, lagano propržite susam u suvom tiganju dok ne dobije blagu braonkastu boju, povremeno mešajući.

2. U vanglicu stavite brašno i dodajte so, šećer, ulje, proprženi susam, pšenične mekinje i suvi kvasac. Sve dobro izmešajte varjačom.

3. Postepeno dodajte toplu vodu i mesite testo dok ne postane elastično, oko 2-3 minuta.

4. Prebacite testo na pobrašnjenu radnu površinu i podelite ga na 18 delova. Oblikujte jufkice i ostavite ih da odmore pola sata, pokrivene krpom.

5. U dublju posudu sipajte ulje i zagrejte ga na srednjoj temperaturi. Uzimajte po jednu jufkicu, rukama je razvucite u tanke krugove i stavite ih da se prže u zagrejano ulje. Kada porumene s obe strane, vadite ih na papir za pečenje da upije višak masnoće.

6. Poslužite mekike po želji, možete uživati i u slatkoj i u slanoj varijanti!

Sa ovim receptom, vaši gosti će tražiti još, garantovano! Uživajte u pripremi i ukusnom zalogaju!

Prijatno i obavezno nam javite u komentarima kako vam se dopao recept!

