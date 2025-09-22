Ovako ih u kafani rade: Evo kako da napravite najbolje ćufte koje nestaju sa stola za 10min

Jednostavan i veoma ukusan recept za ćufte – polizaćete prste!

Ćufte su jelo koje je omiljeno širom sveta, a u svakoj kuhinji dobile su i poneku novu notu i lični pečat.

Bilo da ste ljubitelj klasike u paradajz sosu ili nežne i kremaste varijante s belim sosom ili vas pak privlače pikantni začini i egzotične kombinacije – ćufte su uvek pun pogodak.

Sastojci:

– 500 g mešanog mlevenog mesa

– 1 glavica crnog luka (sitno seckana)

– 1 čen belog luka (usitnjen)

– 1 jaje

– 2 kašike prezli

– So, biber, origano po ukusu

– 400 g paradajz pelata

– 200 ml vode

– 1 kašika šećera

– 2 kašike ulja

Priprema:

U činiji pomešajte mleveno meso, crni i beli luk, jaje, prezle i začine. Oblikujte kuglice.

U tiganju zagrejte ulje i kratko propržite ćufte sa svih strana. Izvadite ih i ostavite sa strane.

U isti tiganj dodajte paradajz pelat, vodu, šećer i začine po ukusu. Kuvajte sos 10 minuta, a zatim ubacite ćufte i krčkajte još 15 minuta na laganoj vatri.

Poslužite uz pire krompir ili testeninu.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.co.rs)

